Las heladas y el granizo afectaron 557 has en Río Colorado y son más de 12.000 hectáreas en Río Negro

Más de 12.000 hectáreas en toda la provincia, principalmente con producción de peras y manzanas, se vieron afectadas esta temporada por las temidas heladas tardías.

Según un detallado informe oficial que se conoció tras la declaración de emergencia agropecuaria en una amplia zona de Río Negro, por parte del gobierno nacional, se determinó que solo este fenómeno terminó afectando unas 12.474 hectáreas. Pero además el granizo también causó problemas y cuantiosas pérdidas en más de 5.000 hectáreas.

El informe precisó que sobre un total de 12.474 hectáreas afectadas, 8.674 se encuentran en estado de emergencia y/o desastre porque tienen daños de más de 50 y hasta el 80% y mayores al 80%. La especie más castigada fue la pera con 6.153 hectáreas (49% de la superficie afectada), seguida por la manzana con 5.651 hectáreas (45%).

En frutas de carozo, la superficie afectada por heladas fue de 490 hectáreas y, en mucha menor proporción, también se vieron perjudicados cultivos de frutos secos y vid.

Más de 700 chacareros fueron los que denunciaron daños en sus producciones. El informe de la SEF refirió que se presentaron 1.236 declaraciones juradas por daños de heladas, “las que representan igual cantidad de Renspas o chacras, que en su totalidad pertenecen a 729 productores afectados” en la provincia.

En tanto, por granizo se vieron afectadas 477 chacras, principalmente distribuidas en las zonas de Alto Valle, Río Colorado, Valle Medio y General Conesa. En total, según se informó, se denunciaron daños en más de 5.000 hectáreas hasta marzo del 2017.

Entre las principales ciudades afectadas, se enumeró: Belisle (más de 760 has), Río Colorado (557 has), Luis Beltrán (513 has), Godoy (378), Allen (360) y Villa Regina (314), entre otras.

En Río Negro, los productores dentro de la emergencia están eximidos total o parcialmente, en función del nivel de afectación, del pago del impuesto inmobiliario, en los inmuebles rurales y subrurales. Tampoco, se mencionó, pagan impuesto automotor o de sellos en los actos, contratos u operaciones de los bienes destinados a la actividad agropecuaria.

El miércoles, funcionarios rionegrinos se reunirá con sus pares de Nación para abordar diversos temas ligados a la fruticultura, y uno de ellos será la situación de los productores afectados por la emergencia climática.



Cargando…