Las jubilaciones suben 12,65%

valor de las jubilaciones nacionales, pensiones y asignaciones familiares subirán a partir del 1 de marzo 12,65 por ciento, informó este miércoles la Administración Nacional de Seguridad Social (Ansés).

El organismo previsional indicó que, con el nuevo ajuste, el haber mínimo jubilatorio pasará de $5.661 a $6.377, el monto de Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá de $1.103 a $1.243, y el monto de la Pensión Universal para el adulto mayor “se elevará de $4.528 a $5.101”.

El titular de la Ansés, Emilio Basavilbaso destacó que “se trata del primer aumento del año”, e indicó que se beneficiarán “más de 8,4 millones” de titulares de derecho de los cuales “6,9 millones son jubilados y pensionados” y 1,5 millones son titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y excombatientes de Malvinas.

“Con este aumento, la mínima jubilatoria pasará de $5.661 a $6.377 y el haber máximo, de $41.474 a $46.721. Estamos cumpliendo estrictamente con la Ley de Movilidad. Esta suba general se suma a la Reparación Histórica en marcha que ya está impactando en el incremento de las jubilaciones”, señaló el funcionario.

El organismo previsional detalló que “la transferencia media bruta por beneficiario pasará de $10.721,2 a $12.077,43”, y especificó que “además, por primera vez desde la aplicación de la Pensión Universal para el adulto mayor, el monto de la misma se elevará de $4.528 a $5.101”.

En tanto, el monto de Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá de $1.103 a $1.243, favoreciendo en forma directa a más de 3,9 millones de niños.

“También se eleva el valor de la Ayuda Escolar Anual a $1.040 por hijo, para asistir desde el Estado a los trabajadores formales, a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor y los desocupados y trabajadores informales que perciben la AUH”, puntualizó.

Por otra parte, ANSES explicó que “como se incrementó la ganancia no imponible en la última reforma del Impuesto a las Ganancias, también sube el tope salarial que permite la liquidación de AAFF para trabajadores subiendo de $30.000 por persona y $60.000 por grupo familiar a $36.804 por persona y $73.608 por grupo familiar”.

Asimismo, a partir del 1º de marzo se elevan también las asignaciones por nacimiento, pasando a $1.448, por adopción a $8.679, por matrimonio a $2.170 y por cónyuge a $298 para jubilados.

“A partir de la aplicación de la movilidad a la totalidad de las AAFF (trabajadores registrados y no registrados y/o desocupados), se verán beneficiados 8.916.063 de niños”, subrayó.

La Ansés precisó que “la medida significa una inversión social anual por parte del Estado Nacional de $119.218 millones, de los cuales $102.617 millones se destinan a jubilaciones y pensiones y $16.601 millones a las AAFF”