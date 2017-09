Las Mujeres Organizadas de la Comarca solicitan la renuncia de Laura Azanza presidenta del Consejo Provincial de la Mujer

Las Mujeres Organizadas de la Comarca repudiamos fervientemente los dichos de la Presidenta del Consejo Provincial de la Mujer de Río Negro, Prof. Laura Azanza, quien públicamente y en el marco de una entrevista que se le realizó desde un medio de comunicación, desmintió el aumento de denuncias de la ley 3.040 difundiendo información falsa y desconociendo el propio marco normativo sobre el cual debería trabajar la institución que preside.

El Ministerio de Desarrollo Social, como órgano de aplicación de la Ley 3.040, tiene funciones claras que van más allá del “seguimiento económico” como plantea Azanza; basta sólo con leer el Anexo I del Decreto Reglamentario 286/2010 de la Ley Provincial en donde se establecen y se enumeran las DIECISÉIS atribuciones del órgano.

En este sentido el Consejo Provincial de la Mujer es actualmente el encargado de hacer que los dispositivos que debieran funcionar en nuestra provincia FUNCIONEN efectivamente. Si no hay dispositivos, DEBE CREARLOS. Si alguna de las áreas no cumple con su función, DEBE OCUPARSE DE MEJORAR EL CIRCUITO Y EL ABORDAJE. No sólo le miente a la sociedad, sino que además intenta deslindar las responsabilidades que le caben al Consejo Provincial. Miente, elude responsabilidades, subestima y niega el diálogo e intercambio con las organizaciones de la sociedad civil a las que tilda de no comprometidas.

Los argumentos que esgrimió respecto a su ausencia en las convocatorias de “Ni una menos” no hacen más que confirmar nuestra visión sobre el trabajo que sostienen: No trabajan para las mujeres. Trabajan para ellos/as mismos/as. Las convocatorias exceden lo laboral y no es un argumento válido referir que su ausencia en las marchas se debe a que trabaja más de seis horas: ¿Está diciendo que quienes asistimos a las marchas de manera multitudinaria trabajamos pocas horas? ¿Las masivas marchas pidiendo justicia por nuestras muertas y desaparecidas son producto del tiempo libre de las mujeres?

Si la Sra. Azanza no puede dormir no es precisamente porque le preocupe el accionar de jueces y juezas de la provincia. No puede dormir porque no arbitró las medidas necesarias para proteger a Silvia Vázquez Colque. Nos debe una explicación. Queremos saber por qué motivo no tenía guardia policial en su domicilio como solicitó un Juez de esos a los que critica. Queremos saber por qué no difunden su búsqueda. Queremos saber los motivos por los cuales profesionales de la institución que preside desconocen quien es Silvia.