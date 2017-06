Para las PASO, buen arranque de Odarda, María Emilia Soria y más alto del candidato que elija Weretilneck

El consultor rionegrino Ricardo Vignoni indicó respecto a los posibles candidatos para las PASO y octubre que “hay un buen posicionamiento en el piso de arranque de Magdalena Odarda, con 12 puntos, y la estabilidad de María Emilia Soria con 15 puntos, y del candidato que ponga el gobernador Alberto Weretilneck, 27 puntos, vale decir que ya entra bendecido cualquiera, aunque quizás no, según el que se elija puede bajar o puede subir”. Dijo que para las PASO del FpV, teniendo en cuenta además a Mario Sabbatella y Alí Rubén Yahuar, “es una buena oportunidad de María Emilia Soria de posicionarse para las elecciones de octubre ganando” estas primarias. Sobre Cambiemos, expresó que lo mejor es ir a una lista de unidad, porque ningún candidato mide mejor que el piso que tiene cada partido.

Vignoni resumió respecto al sondeo que hizo en Viedma, Bariloche, general Roca y Cipolletti que “en el caso de los intendentes repuntó Gustavo Gennuso, Aníbal Tortoriello está evaluado con una gestión deficiente, Martín Soria con una imagen muy buena y José Luis Foulkes en ascenso”.

En cuanto a las candidaturas a diputado nacional, “hay un buen posicionamiento en el piso de arranque de Magdalena Odarda, con 12 puntos, y la estabilidad de María Emilia Soria con 15 puntos, y del candidato que ponga el gobernador Alberto Weretilneck con 27 puntos, vale decir que ya entra bendecido cualquier, aunque quizás no, según el que se elija puede bajar o puede subir”.

Dijo, en declaraciones a Cadena Integración, que “tenemos 4 puntos para el candidato del Partido Obrero (PO), 5 puntos para la UCR y 8 para el PRO”.

Indicó que hay un porcentaje de indecisos de 29 puntos y respecto a las PASO hay un alto nivel de desconocimiento de los candidatos, salvo Magdalena Odarda, con cual “si no te conozco, por qué te voy a votar”

En cuanto a las PASO en el FpV, si no hay un acuerdo de partes, “María Emilia Soria, salvo en Roca, donde tampoco la conocen bien, es donde mejor mide, en el resto de la provincia tiene problemas para instalarse; Mario Sabbatella mide un poco en Viedma y en el resto no lo conocen, y Alí Ruben Yahuar no mide ni en Los Menucos, donde fue intendente, y en su discurso de tentar a los históricos del peronismo, tampoco tiene gran aceptación”. “Vale decir que con lo poco que tiene, es una buena oportunidad de María Emilia Soria de posicionarse para las elecciones de octubre ganando estas PASO”, consignó.

Indicó respecto a Cambiemos (UCR y PRO) que lo mejor sería ir a una lista de unidad, “porque los posibles candidatos son poco conocidos y los que asoman como probables tienen imagen negativa”.

Dijo que la periodista Carla Pérez mencionada como posible candidata por el PRO “es muy conocida por ser la cara visible del noticiero del Canal 10, pero naufraga cuando se le pregunta a la gente si conoce sus ideas o proyectos políticos”.

Sintetizó que en los posibles candidatos de la UCR o el PRO en las PASO no aparece ninguno que pueda destacarse o que supere el piso que tiene cada uno como partido.