Lebacs: qué son, cómo comprar y por qué son importantes para la economía

Las Lebacs son parte de la agenda cotidiana. En los últimos meses, fueron muchos los que se animaron a comprar estos títulos para intentar vencer a la inflación y obtener una ganancia con sus ahorros, aunque el tema aún puede resultar complejo. A continuación, las respuestas a las principales dudas sobre las letras y por qué es un asunto clave para la economía.

Conceptos básicos para entender el tema

Qué son las lebacs

Las Lebacs, acrónimo de Letras del Banco Central , son títulos de deuda a corto plazo emitidos por el BCRA. Funcionan como otros bonos. Grandes bancos y pequeños ahorristas pueden comprar Lebacs, que se lanzan con un determinado vencimiento, y al concluir ese plazo reciben el monto que desembolsaron y el interés correspondiente.

Qué es la tasa de interes

Es la ganancia que percibe el inversor que decide colocar e inmovilizar dinero por un determinado plazo en plazos fijos, Lebacs u otro tipo de activos. Es definido como un porcentaje de esa inversión. En la licitación de octubre, el BCRA convalidó tasas de 26,50%, 26,90%, 27%, 27,3%, 27,35% y 27,35% para los plazos de 28, 56, 91, 154, 210 y 274 días, respectivamente.

Para qué sirven las Lebacs

Las Lebacs son un instrumento que utiliza el BCRA para absorber pesos, que son retirados de la plaza a cambio de que los inversores adquieran estas letras. Al limitar la cantidad de dinero circulando en la economía, las autoridades de la máxima entidad monetaria intentan controlar la suba de precios. De esta manera, la emisión de Lebacs y las tasas de interés son la herramienta que el BCRA implementa para intentar cumplir sus metas de inflación.

Cómo invertir en Lebacs

Cómo se compran Lebacs

Hasta febrero, las licitaciones de Lebacs se hacían semanalmente y desde entonces tienen lugar una vez por mes. Para poder invertir en estas letras, el ahorrista debe tener activa a su nombre una cuenta comitente en un banco o sociedad de bolsa, que le permita operar con bonos, acciones y títulos públicos. La mayoría de las entidades financieras permite a sus clientes habilitar esta opción telefónicamente o a través de internet, y luego gestionar sus inversiones a través de estos medios. El mono mínimo para invertir es de $ 1000.

¿Se pueden vender?

Sí. Quien haya comprado Lebacs puede desprenderse de las letras antes de su vencimiento y obtener nuevamente pesos. La operación también se realiza a través del banco o la sociedad de bolsa.

Por qué muchos eligen invertir sus pesos en Lebacs

Desde grandes entidades financieras hasta pequeños ahorristas se vuelcan hacia las Lebacs por las altas tasas de interés, que les otorgan rendimientos mayores a la inflación (26,5% anual en las Lebacs a 28 días en la última licitación) y superiores a la ganancia que pueden obtener comprando dólares o colocando sus pesos en plazos fijos (promedio de 20,38% anual a 30 días, según el relevamiento del BCRA)

Por qué es importante para la economía

Cómo creció la cantidad de Lebacs

La actual conducción del BCRA impulsó la emisión de Lebacs. Con altas tasas de interés, este instrumento dejó de ser una inversión casi exclusiva de bancos y entidades financieras para ser adoptado cada vez más por ahorristas minoristas. El 17 de diciembre de 2015, el stock acumulado de Lebacs era de $ 316.550 millones, mientras que en la actualidad supera los $ 1,15 billones.

Qué es el carry trade

Es una operación realizada por inversores y especuladores financieros, que vende divisas (dólares), compra pesos y luego los invierte en Lebacs para aprovechar las altas tasas que ofrecen estos títulos en el corto plazo, mientras se mantiene el tipo de cambio se mantiene. Este escenario es aprovechado por fondos locales y del exterior, donde las tasas de interés en dólares son bajas. En septiembre, según los datos del BCRA, ingresaron US$ 2049 millones al país, y un 96,5% de esos fondos se destinaron a inversiones financieras. Según consignó LA NACION, US$ 1125 millones fueron convertidos en pesos para la compra de Lebacs u acciones.

En la actualidad, el stock de Lebacs ($ 1,15 billones) supera a la base monetaria (pesos circulando en la economía, depósitos en entidades financieras y en cuenta corriente del BCRA), que ronda los $ 918.735 millones. A su vez, su monto equivalente en dólares (superior a US$ 65.000 millones) supera al total de reservas del BCRA (supera los US$ 54.000 millones). Para los analistas, la evolución del total de Lebacs puede representar un problema en el caso de que los inversores decidan no renovar esas letras y opten por un desarme brusco de sus posiciones, lo cual implicaría una mayor emisión de pesos que podría afectar el tipo de cambio (devaluación) o mayor inflación. Sin embargo, descartan riesgos en el corto plazo, aunque advierten que una baja de la inflación y un crecimiento sostenido de la economía permitiría bajar las tasas y un paulatino descenso en el stock de Lebacs.