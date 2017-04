Llegó al país la yesoterapia, una técnica para modelar la figura

Llegó al país una tendencia que se extiende por el mundo y es alabada y criticada a la vez. Se trata de la yesoterapia, una técnica que apunta a la reducción de la adiposidad localizada y que promete resultados en una sesión.

Danisa Flores, encargada de un centro de estética en Mendoza, comentó que cada sesión dura 2 horas y media y está dividida en distintas etapas. Comienza con una limpieza y exfoliación en la zona que se enyesará, sigue con un masaje reductor y posteriormente se colocan las vendas de yeso lipolítico que son elaboradas con distintos componentes, dependiendo del objetivo para el que sean utilizadas.

Algunas vienen con centella asiática, otras con algas marinas, colágeno y/o castaño de indias. “No es lo mismo en todos los casos. Algunas buscan eliminar celulitis y otras la flacidez”, especificó la especialista.

En cuanto al efecto que tiene, la especialista explicó que el yeso “provoca calor en la zona donde se quiere generar la lipólisis y va logrando el efecto deseado”. Por eso, es una técnica que se utiliza principalmente para modelar y no está indicada para personas con mucho sobrepeso debido a que los resultados no serían notables.

Respecto de los mismos, Flores garantiza que “la reducción es a partir de 5 centímetros de adiposidad localizada” y que, para mantener lo logrado y seguir disminuyendo medidas, “lo ideal es hacer 4 sesiones al mes, una por semana”. Repetir el proceso más veces es desaconsejable porque no se lograrían mejores resultados. Actualmente, el precio de la sesión arranca en $ 500.