Los candidatos de Juntos reciben el acompañamiento de dos Intendentes radicales

Dos intendentes radicales expresaron en las últimas horas su acompañamiento y apoyo a los candidatos de Juntos Somos Río Negro en estas elecciones legislativas. Se trata del jefe comunal de Chimpay, Hugo Funes, y su par de Los Menucos, Mabel Yauhar.

Sin dejar de lado su pertenencia a la UCR, los Intendentes hicieron público su aval a la lista encabezada por Fabián Gatti y Mónica Balseiro, los representantes de Juntos en los próximos comicios.

Ayer en un acto público, el Intendente Funes confirmó que trabajará para que Juntos Somos Río Negro alcance el triunfo en las PASO y las elecciones para Diputados Nacionales de octubre próximo. “De la mano del Gobierno provincial y del Gobernador Weretilneck estamos haciendo mucho por Chimpay y sinceramente no podemos darle la espalda a quien tanto ha hecho por nuestra comunidad”.

“Hemos recibido siempre el acompañamiento provincial y eso hay que reconocerlo porque nos debemos a la gente y en definitiva todo lo que se hace en Chimpay de la mano del Gobernador es para la gente. Creo que tenemos que acompañar a los que se preocupan y nos apoyan para mejorar la vida de los chimpayenses. Por eso en estas elecciones estaremos acompañando y trabajaremos por Fabián Gatti y los demás candidatos de Juntos Somos Río Negro”, sostuvo.

Además, Funes agregó: “Los invito a sumarse a este trabajo y no pido que nos vayamos del radicalismo ni nos afiliemos a otros partidos, pero sí que reconozcamos quien nos está acompañando permanentemente, que es el Gobierno Provincial encabezado por Alberto Weretilneck”.

Por su parte, la Intendenta de Los Menucos, Mabel Yauhar, también anunció públicamente su acompañamiento a los candidatos de Juntos. En la jornada de hoy, Yauhar acompañó a Gatti en distintas actividades en su localidad.

Al justificar su decisión, la Intendenta (una referente radical de la Región Sur y la provincia) aseguró que no se sintió contenida por Cambiemos, y que hubo un destrato por parte de las autoridades de la UCR rionegrina. Paralelamente, destacó el permanente acompañamiento del Gobierno Provincial y del Gobernador Weretilneck para el crecimiento de Los Menucos, razón por la cual decidió acompañar su proyecto político sin dejar de pertenecer al radicalismo.

El propio Weretilneck agradeció el gesto de los Intendentes de sumarse a la tarea para que Juntos Somos Río Negro tenga sus representantes en el Congreso. “Mabel y Hugo no han resignado su pertenencia radical y nosotros siempre respetamos eso, pero vieron en nuestra propuesta el verdadero sentido de la integración provincial y la búsqueda del bien para nuestra gente por encima de los colores partidarios”.

“Cuando se es democrático y respetuoso del pensamiento de la gente se pueden lograr muchas cosas. Ellos seguirán siendo radicales y nos estarán acompañando en estas elecciones. Ellos quieren diputados que respondan a la Provincia y no a los intereses de los patrones partidarios en Nación, y hoy lo han demostrado una vez más”, indicó finalmente.

