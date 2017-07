Los candidatos rionegrinos y las redes sociales

La campaña electoral de primarias abiertas simultáneas y obligatorias está en marcha.

A pesar que la ley expresa claramente que el comienzo de la actividad proselitista deberá ser un mes antes de la elección, los candidatos ya se muestran, no sólo en actos públicos, sino en las redes sociales.

En un extenso informe el consultor Pablo Gustavo Díaz Explica cómo cada uno de los candidatos pretende hacerse valer a partir del uso de las nuevas tecnologías de la comunicación.

La provincia de Río Negro se encuentra entre las jurisdicciones subnacionales de mayor penetración y uso de la red social facebook. Con 538 mil electores, posee 450 mil usuarios de facebook (83%). La penetración de internet en general es algo mayor aún ya que no todos los usuarios de internet son usuarios de facebook -aunque si la inmensa mayoría-.

El informe fue presentado en http://pablogustavodiaz.com/la-campana-politica-rionegrina-en-internet/

Según su investigación, Fabian Gatti, de Juntos Somos Río Negro (JSRN) es el unico candidato 100% offline: no está presente en internet. No tiene ni sitio web/blog, ni facebook ni twitter.

En el otro extremo, Magdalena Odarda de Argentinos por una República de Iguales (ARI), es la única candidata 100% online: está totalmente presente en internet con las principales herramientas (Web, facebook con 29.679 seguidores y 3.296 en twitter).

En el segundo escalón del podio 2.0 se ubica María Emilia Soria con 19.500 seguidores en facebook y 2.446 en twitter. Aunque la candidata del Frente para la Victoria (FpV) no muestra poseer sitio web, con lo cual el desarrollo de una estrategia de ‘microcampaña’ es imposible.

Les siguen en orden, según la cantidad de medios y seguidores:

Norma Dardik del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) con 2.284 seguidores en facebook y 226 en twitter. No presenta sitio web.

Luz Riera del Partido Socialista No tiene página de facebook pero si una cuenta personal en esa red social… a las claras este candidato no conoce la diferencia entre cuenta personal y página, con lo cual es muy difícil que pueda hacer un buen uso político de la misma. Tiene un twitter casi ‘culposo’ (abierto sin querer) donde no ha posteado un solo tuit y solo presenta 32 seguidores.

Mario Sabbatella del Frente para la Victoria (FpV) -ya no es candidato- tiene 377 seguidores en su twitter. Tampoco tiene página de facebook, pero si tiene cuenta 2 cuentas personales en esa red social: una bajo el nombre ‘Mario Ernesto Sabbatella’ y otra con el nombre ‘Mario Sabbatella (legislador)’. Tampoco presenta sitio web.

Otra que tampoco sabe la diferencia entre página y cuenta personal en facebook es la candidata Lorena Matzen de Cambiemos que tampoco tiene página y si cuenta personal con 332 seguidores. Posee cuenta en twitter con 262 seguidores y no presenta sitio web.

Finalmente Aurelio Vázquez de la Izquierda al Frente por el Socialismo, también solo muestra una tímida cuenta personal de facebook.

