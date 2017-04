Los chacareros se encaminan hacia un plan de lucha

Los chacareros se reunirán en dos semanas para definir cómo afrontar el final de la cosecha y, principalmente, la próxima temporada frutícola, y la posibilidad de protestas activas va tomando fuerza. El presidente de la Federación de Productores, Sebastián Hernández, aseguró que en el sector hay “bronca y desánimo” por la falta de respuestas de los gobiernos y consideró posible un plan de lucha, aunque no anticipó las iniciativas que manejan en las cámaras.

El dirigente allense aseguró que hay posibilidades de una protesta “en virtud de las pocas respuestas del Estado y la situación en la que están los productores, que ya no sólo es que la fruta no vale, sino que se hace más difícil porque hay una merma muy grande y el productor no sabe cómo va a hacer las tareas culturales”.

El granizo y las heladas que cayeron antes de la cosecha y también durante la época de recolección de peras y manzanas complicó aún más el panorama y la Federación quiere que se declare la emergencia económica. “Hay un nerviosismo y una situación de bronca porque no es culpa nuestra lo que está pasando. Más allá del clima, en lo económico no hemos tenido que ver: se aumentaron todos los costos por la inflación y nosotros tenemos responsabilidad”, manifestó a Radio el Valle.

“Se trabaja mucho en la chacra, pero no nos acompañan ni el tiempo, ni el Estado y nos quedamos fuera del sistema”, se quejó Hernández.

Los motivos que preocupan a los pequeños productores del valle

Granizo

Las tormentas de granizo azotaron a todo el valle en distintos tramos de la temporada. Hubo unas 17 mil hectáreas afectadas y las consecuencias excederán la cosecha actual. “No se salvó nadie”, dijo Hernández.

Costos

El dirigente explicó que la inflación disparó sus costos y es la base de las complicaciones. Exigirán una ley de emergencia y quieren compensaciones. El sábado 22 analizarán cómo reclamar por esas medidas.