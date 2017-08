Los chats que recibió Javier Muñoz horas antes del hallazgo del cuerpo de su hermano

El hermano de Lucas Muñoz, Javier, publicó en su cuenta de Facebook las capturas de chats que recibió, de parte de un anónimo, horas antes de que encuentren el cuerpo de Lucas. En el mismo, alertaba la involucración de la policía en la investigación.

“Escuche algo que no me deja dormir hace días. Necesito que se lo digas a Govetto (fiscal), no a la policía”, fue lo primero que recibió Javier Muñoz de parte de “Pancho Delgado”, nombre ficticio creado para el envió de la información.

Luego anuncia que el dueño del vehículo, que se utilizó para secuestrar a Lucas, pertenece a Oñate. “Oñate lo levanto a tu hermano y se lo llevaron para la circunvalación… esta por ahí… lo siento mucho”, asegura.

Ademas, también manifiesta la vinculación de policías en la investigación, y alerta que desde Criminalística se altera las pruebas, como por ejemplo las huellas, rastro, etc.

Los chats fueron recibidos el 9 de agosto del 2016 a las 21:51 horas, un día antes de que se confirme el hallazgo del cuerpo de Lucas Muñoz.