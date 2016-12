Sin asueto: Los estatales deberán trabajar el 23 y 30 de diciembre

El Gobierno nacional resolvió que los empleados estatales, según La Nación, trabajarán el día 23 y 30 de diciembre y se despegó, de esta forma, de otras provincias que darán asueto como Córdoba, Salta, Jujuy, Tucumán, Chaco, Chubut, Tierra del Fuego y Mendoza.

Tanto la administración Vidal como Rodríguez Larreta deberán decidir en los próximos días si se inclinan por el día libre o día laboral. Sin embargo, al formar parte de un mismo espacio político, se presume que acompañarán la decisión de Mauricio Macri y el 23 y 30 será día laborable tanto en la Ciudad como en la Provincia.

El caso diferente es el de Santa Cruz. La gobernadora sureña, Alicia Kirchner, firmó un decreto dictando asueto los días 26 de diciembre y lunes 2 de enero.

Este año, Navidad y Año Nuevo coinciden con el fin de semana por lo que no habrá feriados ni fin de semana largo como ocurrió otros años. A raíz de esto, se especuló con que podría ver asueto administrativo para los empleados estatales que dependieran de la Nación, aunque fuentes de Casa Rosada confirmaron que esto no será así. La idea era que los empleados públicos no trabajaran el viernes 23 y el viernes 30 en vísperas de ambas fiestas, pero finalmente serán días laborales normales. En el caso de cada provincia, para aquellos trabajadores que dependan del distrito, la decisión es autónoma.