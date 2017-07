Los funcionarios políticos de Río Colorado siguen desilusionando a la comunidad

(NOTI-RIO) El ambicioso proyecto del “cofre de la memoria”, que estaba destinado a reunir miles de mensajes escritos por los vecinos de Río Colorado, para que sea abierto en el bicentenario de la localidad dentro de 50 años, quedó solamente en buenas intenciones, luego que el Concejo Deliberante sin tratarlo enviara archivo la propuesta cultural.

La desilusión caló hondo en los sentimientos en decenas de chicos que habían preparados trabajos para participar de la experiencia, al igual que las distintas instituciones del medio que participaron del proyecto.

El cofre se había presentado en sociedad en el acto oficial del 9 de julio del 2016 pasado, donde se realizó la apertura del baúl para que la población guarde cartas, fotos o algún mensaje para que puede ser vista y leída en una nueva generación.

Desde el área de cultura municipal había enviado el pedido al legislativo para que autorice la utilización de un espacio en la Plaza San Martín de un metro cuadrado, donde se iba a enterrar la caja, se colocaría una placa identificadora y tendría un cerco para resguardarlo.

El tiempo paso y la solicitud no fue tratada, ni tenida en cuenta en la comisión de Acción Social y Cultura, que preside Marisa López del Fpv y se completa con la oficialista Gabriela Ferrada (JSRN) y Fabiana Bernuzzi de la UCR.

Finalmente la petición paso archivo y al olvido, a pesar que el gobierno de Gustavo San Román (JSRN) cuenta con el vice intendente, Eugenio Rodríguez Reig, presidiendo en cuerpo y dos Ediles.

El primer sobre introducido dentro de la urna, fue la Irma Girolami de Sorbellini, madres de Sergio Sorbellini, asesinado junto a su novia Raquel Lagunas que lleva 28 años Impune.

“Sentí que era la oportunidad para dejar algo escrito de lo que nos había sucedido como sociedad y pedirles que sigan buscando la justicia para mi hijo Sergio y su pobrecita novia Raquel. Y ahora me entero que no paso nada. Es una lástima que la mezquindad política nos siga dividendo en este pueblo.” Comentó la mujer a “NOTI-RIO”

Por estos días, el cofre “duerme” en un rincón de la oficina del área de Cultura, esperando un destino acorde al proyecto, poniendo a la vista el desinterés y las diferencias existentes entre el Cuerpo Deliberativo y el Poder Ejecutivo.

“Me siento defraudadas y engañada. Sabes porque? Llevamos muchos buscando justicia y hoy solo yo estoy viva y no se por cuánto tiempo. (Ya fallecieron Herminio “Chiche” Sorbellini y los papas de Raquel, Leandro Lagunas y Graciela Lambert). En esas cartas conté mi verdad sobre la muerte de los chicos, todo lo que tuvimos que soportar como familia buscando que la verdad salga a la luz y pedí a las próximas generaciones que sigan buscando justicia por Sergio y Raquel.” Y agregó Irma “Ojalá que todos nuestros gobernantes entiendan que tiene que trabajar para sacar adelante a este pueblo y no quedarse durmiendo en los laureles. Y si este pequeño proyecto no sale, que podemos esperar para otros temas más importantes que involucre a todo el pueblo.”

Dentro del cofre también descansa documentos y contenidos audiovisuales de la historia del bombardeo ocurrido en Río Colorado ocurrido durante la Revolución Libertadora, en 1955, que guardó la vecina Raquel Birgè.

Y varios sobres grandes que reúnen cartas y dibujos de los pequeños del Jardín Independiente n 51 y de otras instituciones escolares.