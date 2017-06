Los medios de prensa siguen siendo el soporte elegido por los internautas para informarse

El informe de la Universidad de Navarra en España precisó que a la hora de buscar información, más de la mitad de los internautas españoles elige hacerlo con los medios de prensa tradicionales on line.

La incursión de las redes sociales como canales de comunicación e información no les impidió hoy en día a los medios periodísticos seguir siendo los preferidos por los internautas como proveedores de noticias de calidad, expresa el informe Digital News Report España 2017.

El informe de la Universidad de Navarra, precisa que desde 2015 subió en 17 puntos la confianza de los internautas españoles en las noticias en general (del 34% al 51%), y bajó en nueve el porcentaje de escépticos (del 33% al 24%).

Además, el 46% de los usuarios cree que los medios informativos cumplen mejor que las redes sociales (un 36%) la función de ayudar a diferenciar aquellos hechos verdaderos de los falsos, una tendencia que se da en casi todos los países.

Influencia.

El relevamiento indica también que aumentó el número de internautas que considera que en la mayoría de las ocasiones los medios no están libres de una influencia indebida de Gobierno y políticos o de grupos económicos y empresariales.

Con respecto a la diferencia de los portales de diarios digitales y los que son impresos, la encuesta indica que éstos últimos cayeron 14 puntos el porcentaje en los últimos 3 años.

Finalmente indicó que en términos globales, el 53 por ciento de los internautas no paga parar informarse por ser este los motivos principales la gratuidad de la información digital que ofrecen los medios de prensa, que hace que no merezca la pena pagar para obtenerla por escrito.