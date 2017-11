Los profesores de educación física de escuelas especiales, piden pasajes en avión para atletas discapacitados

(NOTI-RIO) Una veintena de profesores de educación física de escuelas especiales de toda la provincia de Río Negro le reclaman al gobierno provincial que el equipo de atletas de chicos con discapacidad, viaje en avión a la competencia de los Juegos Evita que se realizará en la provincia de Chaco entre el 20 y 30 de noviembre próximo.

El equipo tendrá una delegación de unos 90 personas entre alumnos que competirán y los profesionales que acompañaran al grupo que son de las ciudades como Bariloche, Bolsón, Río Colorado, Viedma, San Antonio, Ramos Mexia, Cipoletti, Allen, Sierra Colorado, Valcheta, Roca, Cinco Saltos entre otras.

El documento publico señala que “Ya están los equipos de Atletismo, Natación y Deportes en Conjunto de Personas con Discapacidad para los Juegos Evita que este año se desarrollarán en Chaco.

Nuevamente los Profesores de Educación Física están peleando para que sus alumnos puedan viajar en avión.”

Señalan que los alumnos con sillas de ruedas y con cuidados especiales deberán viajar unos 2.600 kilómetros hasta llegar a la provincia del Norte del País

“Las cuestiones de higiene personal no pueden realizarse en un colectivo. Ya nos pasó en el viaje a Ushuaia en mayo donde pedimos en reiteradas ocasiones y nunca fuimos escuchados.” Manifestó Ana Cristina Fernández, profesora de Río Colorado

Y recordó “En esos días las rutas estaban cortadas por lluvia y fue mucho más difícil las tareas con los atletas , no pudiendo siquiera garantizarle intimidad y el cuidado personal a cada uno. Creemos que alguien del gobierno provincial tiene que empezar a darle a nuestros atletas el lugar que se merecen y le pedimos una urgente respuesta que sea distinta a la que siempre dicen que ” no hay presupuesto”..” no hay tiempo” en mayo este pedido ya fue realizado conociendo las distancias que se avecinaban Señaló Fernández.

El equipo Rionegrino estará integrada por 55 personas de distintas edades y de ambos sexos con discapacidad.

Los deportistas son de los equipos de básquet en silla, goalball, tenis de mesa y fútbol PC , boccia, Natación y Atletismo.

El reclamo a las áreas de deportes del gobierno provincial está acompañada por las firmas de Karina Loyola (atleta paraolimpica Argentina de Río Negro) y los profesores como: Ana Cristina Fernández Villalba, María Elena Martínez del Rio, Matías Ossorio, Marina Gómez, Cecilia Helling, Sofía Fierro, Rocío Poblete, Matías Molina, Salvo Facundo, Lucas Paz, Iñiguez Suyai, Leonor Muñoz, Sebastián Arevalo, Gustavo Jaime, Ariel Cabrera, Karina Loyola, Andrea Laskai, Diego Colilaf y Ariel Cabrera, entre otros.

Nuestros ATLETAS y DEPORTISTAS con discapacidad deben ser reconocidos y respetados, DIGNIDAD es lo que solicitamos en nuestro pedido.

LA COMPETENCIA:

Los Juegos Nacionales Evita 2017, será la gran final de los clásicos juegos, que incluyen deporte adaptado para jóvenes con discapacidad, que se realizará en Chaco del 20 al 25 de noviembre, donde participaran más de 3.000 chicos y más de 1500 acompañantes.

Los jóvenes que participan de estos torneos poseen discapacidad visual, motriz, cerebral y/o intelectual. Pero eso no los detiene a la hora de emprender el desafío de probar sus talentos. Las disciplinas deportivas en las que competirán los deportistas son: atletismo, natación, básquetbol 3×3, boccia, fútbol, tenis de mesa y goalball.