Los tres grandes tipos de noticias falsas

Se trata de un estudio realizado por la Facultad de Información y Estudios de Medios en la Universidad de Ontario del Oeste.

Desarrollar un sistema de detección de noticias falsas es el objetivo de tres investigadores canadienses que publicaron sus hallazgos recientemente en la revista ‘Proceedings of the Association for Information, Science and Technology’.

Para lograr identificar si una noticia es intencionalmente engañosa, los investigadores Victoria Rubin, Yimin Chen y Niall Conroy se basaron en el análisis de centenares de noticias veraces y engañosas publicadas en la red. Dieron a conocer sus conclusiones en el artículo titulado ‘Deception detection for news: Three types of fakes’ (Detección de engaños en las noticias: tres tipos de engaños).

Este documento hace parte de su proyecto para desarrollar un sistema que analice el lenguaje de los textos publicados en la red, el cual permitiría ampliar las habilidades humanas para detectar mentiras, proveer evidencia ante las sospechas, y alertar a los usuarios sobre la necesidad de realizar verificación de datos antes de compartir la información.

Aunque la investigación no materializa este mecanismo todavía, sí establece las bases a través de nueve condiciones que debería tener para funcionar. Entre ellas se destacan el acceso a textos en formato digital, la disponibilidad de fuentes veraces, y la comprensión de los juegos culturales o de lenguaje en la escritura.

Como paso previo para lograr esta detección, llegaron a la conclusión de que existen tres tipos de noticias falsas, las cuales representan una amenaza para el futuro de la distribución de información a nivel global.

Antes de definir estos tres tipos de noticias falsas, los investigadores definieron qué son también las noticias genuinas: es decir, aquellas provenientes de una labor de reportería basada en la búsqueda de la verdad y publicadas en medios que procuran guardar un legado de rigor periodístico (The New York Times o la BBC, para poner un par de ejemplos). Aunque aclaran que estas fuentes de información no están libres de controversia, dado que los periodistas siempre podrán ser blanco de críticas por su visión del mundo en temas sensibles, como por ejemplo el conflicto palestino-israelí.

Tras advertir esto, las tres grandes familias de noticias falsas identificadas son:

1. Engaños sensacionalistas

Las noticias fraudulentas no son algo nuevo para los medios. La escritura periodística fraudulenta se remonta a los inicios de la prensa amarilla y los tabloides, donde se presentaba un amplio espectro de historias no verificadas y titulares llamativos (ahora “clickbaits”), exageraciones, escándalos o sensacionalismo para aumentar los lectores.

Los tabloides enfatizan específicamente temas como las historias sangrientas de delincuencia, la astrología, chismes de celebridades y las noticias sobre la comida chatarra.

2. Bulos (hoaxes) a gran escala

Los bulos son otro tipo de engaño deliberado que han fomentado las redes sociales. Los intentos de engañar al público se disfrazan de noticias, y pueden ser recogidos y validados por error por los medios de comunicación tradicionales. Algunos son simples bromas, pero otros van más allá del simple juego y pueden causar daños reales a las víctimas de la desinformación. El caso de la falsa explosión en la planta de Químicos Columbia en Luisiana en 2014 es uno de los más estudiados.

3. Sátira

Hay que separar las noticias falsas de las humorísticas. Si los lectores son conscientes de la intención humorística, ya no estarían tan predispuestos a tomar la información en su valor literal. La tecnología puede identificar el humor y ayudar a mostrar de manera prominente las fuentes originarias (por ejemplo, The Onion) para alertar a los usuarios, especialmente en agregadores / plataformas de noticias donde aparecen descontextualizadas.