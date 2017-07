Lucía Galán polémica: “hay mujeres que se embarazan para cobrar la Asignación Universal por hijo”

En el marco de su participación en la denominada “salsa de tres” del Bailando 2017, Lucía Galán habló sobre varios temas, mas allá de su carrera artística.

La “Pimpinela” se refirió a su presencia en Show Match, conducido por Marcelo Tinelli, pero además opinó respecto de la situación del país.

La cantante fue muy contundente con su visión sobre la actualidad y la pobreza: “hay mujeres que quedan embarazadas para cobrar la Asignación Universal por Hijo”.

“Lo veo en el hogar, una mujer dijo ahora estoy esperando que mi hija crezca para cobrar la AUH para que entre más plata a casa'”, detalló en Los Ángeles a la mañana.

La cantante, que desde hace más de 20 años lleva adelante el Hogar de Niños Pimpinela junto a su hermano Joaquín, dijo: “La mayoría de los padres de los chicos que tenemos en el hogar cobran asignaciones. No digo que la asignación no sea buena, digo que no hay control de que ese dinero vaya realmente a su hijo en estudio, alimentación, porque debería ser para eso“.

Por otro lado, y consultada sobre las fallas en el sistema, agregó: “¿Qué falla? La consciencia de los padres de tener los hijos que pueden criar“. A su vez, cuando le preguntaron si realmente creía eso de que una mujer se embaraza para cobrar la asignación, respondió tajante: “No es que lo creo: Lo veo“.

Galán enfatizó en la falta de control de la Asignación ya que muchos chicos no reciben los beneficios.

“No me estoy poniendo en contra de la AUH pero hay muchos padres que no la vuelcan en sus hijos”, concluyó.

Eso si, la cantante no dijo nada respecto a los jugosos pagos recibidos por Pimpinela de parte del Gobierno para los shows brindados en algunos puntos del país.

