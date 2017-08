Luego de 10 años, la Justicia sobreseyó a Susana Funes por “malversación de caudales públicos”

En su red social Susana Funes escribió: “NO LA VOY A DEJAR PASAR!! Espero públicamente las disculpas de quienes abusaron a través de los medios radiales, televisivos y/o escrito y tengan para conmigo el MISMO ENSAÑAMIENTO que tuvieron en hablar y ensuciar mi buen nombre y honor., nadie tiene idea de las lágrimas derramadas “Yo le había robado al estado”…no sólo eso, le “había robado a los abuelos”, “hice abandono de persona”, “les “sacaba la comida”, “les negaba el pan”, “los maltrataba” etc etc etc hicieron un combo conmigo y muchosss lo compraron. Estoy feliz (a medias) en el camino, NO CONSEGUÍ UN SOLO TRABAJO MÁS, mi salud se deterioró, visitaba psicólogos, lloraba en todos ladossssssss, no sabía como hacer para GRITAR al mundo QUE YO NO HABÍA ROBADO! QUE NO MALTRATE A LOS ABUELOS! QUE NO LES QUITE LA COMIDA! QUE NOO NADA Noches enteras sin dormir! NOCHES, de las que quiero devolver a cada unos de los que FIRMO Y AFIRMO que yo era el diablo en persona, no tienen idea de lo que esperé este SOBRESEIMIENTO..A mi DIOS todo poderoso INFINITAS GRACIAS, en él concentro toda mi FE SIEMPRE!!

