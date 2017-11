Luis Beltrán: El sorteo de vivienda no fue el emocionante que se esperaba y terminó enfrentando a vecinos,

Lo que tenía que ser un acto de alegría se vio empañado por un conflicto que terminó enfrentando a vecinos, quienes por momentos discutieron, todos en busca de lo mismo, la posibilidad de tener una casa.

La situación dejó plasmada la necesidad de viviendas, dado que a las 107 familias anotadas para las 30 viviendas, se sumaban casi 20 que habían quedado fuera del listado y las que desde hace un tiempo viene manifestandose ya que consideran que habían realizado los pasos necesarios como para estar incluidos. Por otra parte quedo evidenciado el descontento general, dado que si bien el sistema de sorteo pareciera ser el más transparente, se pusieron muchos mantos de dudas, tanto sobre la administración que conforma los listados, como en la participación que tuvo el municipio con el acta firmada por el ejecutivo y concejales para la inclusión de 19 familias.

El sorteo de las viviendas, un momento de alegría y emoción, estaba previsto que iniciara a las 13 horas, pero se retraso, dado que el intendente y concejales se encontraban reunido con representantes de IPPV para la inclusión de las familias en el listado del sorteo, entendiendo que el organismo había incurrido por error en la omisión de esas personas.

Recién cerca de las 16 se procedió a dar inició al acto, con la intervención del representante legal del municipio quien hizo lectura del acta de inclusión de las familias lo que generó disconformidad entre las personas que se encontraban en listado. Desde IPPV se aclaró que el acta fue firmada en disconformidad, dado que consideraban que las familias no habían cumplimentado en tiempo los requisitos, por ellos realizaron consulta al resto de los vecinos si estaban de acuerdo. Esta consulta generó diferencias pero no fueron mayores, por lo que el acto continúo con la entrega de tres viviendas a personas con discapacidad y cuando se estaba por efectuar el sorteo del resto de las viviendas, las 19 personas que no habían ingresado tomaron la palabra y esta vez el cruce verbal fue mayor y cada parte expresó su postura en un clima tenso, aunque todos defendiendo el sueño de la vivienda propia.

El conflicto entre los vecinos recién se detuvo, cuando llegaron concejales al lugar y las diferencias se trasladaron a funcionarios de IPPV y a los ediles, que debatieron durante minutos, primero delante de toda la gente que llevaba varias horas esperando y luego con la llegada del intendente en privado en una oficina del gimnasio municipal.

Representantes del IPPV dialogaron acaloradamente con funcionarios y concejales y cada vez que pudieron expresaron su postura a todos los presentes. Desde el municipio se cargaron las tintas sobre la forma de llevar adelante el registro por el organismo dando a entender que el organismo no había efectuado un trabajo correcto, mientras que desde el Instituto señalaban que el acta realizada por el intendente y concejales no correspondía por que la gente allí no había cumplido en tiempo con la documentación.

Luego de más de cinco horas de espera, finalmente se acordó realizar el sorteo de las viviendas, sin incluir a las 19 familias y allí luego de los largos momentos de tensión, 30 familias celebraron con lagrimas haberse visto beneficiados en el sorteo.

Ahora resta que el instituto publique el listado de preadjudicatarios en el boletín oficial y en el diario de mayor tirada de la región, como así también dejara una copia en el municipio y a partir de allí se abre el plazo de cinco días de impugnación. Las impugnaciones se realizan en las oficinas de IPPV.

El listado de pre adjudicatarios quedó conformado de la siguiente manera.

Cupo del 10% fijado por el consejo provincial para las personas con discapacidad.

Garrido Cecilia Noelia

San Martín María Cristina

Orquera Rosa Valle.

Cupo del 5% para personas solas

Almazan Antonela Jenifer

Cordoba Nadia Agustina

Suplentes

Yarvi Romina Angelica

Blanco María Elena

Veinticinco viviendas para Demanda General. (Grupo familiar)

Labrada Carlos – Tripailao Graciela Marcos

Elosegui Diego Matías- Cristaldo Ivana Melisa

Bidegain Griselda Balvina

Asencio Claudia Andrea-Romero Juan Marcelo

Romozzi Federico – López Susana Esther

Delbares Cintia Lorena – Fernandez Damian

Querci Alejandro – Grigera Mayra Alejandra

Castañeda Fulbio – Curilen Mariela

Vazquez Nestor – Alonso Marcía Tatiana

Pacheco Yanina Gabriela

Fernandez Leandro Matías – Medina Rosa Yanet

Pardiño Alexis Damian – Fernandez Cecilia Anahí

Lopez Pablo Esteban- Vivier Luz Marina

García Antonia Fabían – Paez Angelica Karina

Bertolini Manu – Lagos Gabriela

Rodriguez Hugo

Lahetjuzan Lucas Sebastián – Silva María Victoría

Fernandez Cristian – Peralta Natalia

Robles Miguel Angel – Quispe MaríaMarta

Muñoz Gonzalo Horacio – Soto Giordana Yanet

Arriola Claudia Evangelina – Peña Mauro Gabriel

Bravo Rodrigo Alberto – Fernandez Florencia Ailen

Bravo Natacha Belen – Vargas Peñalva Victorio

Conejero María Angelica – Godoy Richard Alberto

Soto Marisol Soledad

Suplentes

Vergara Juan Marcelo – Troncoso Natalia

Ormeño Fernando Leonel – Ríos Jaqueline Noemi

Jimenez Dory Norma

Gacitua Jose Luis – Scuadroni Cecilia

Rios Marcia – Jimenez Diego

Vuillermin Viviana

Jara Cristian – Valdiviezo Maria Eugenia

Romero Figueroa – Orellano Monica

Zweedyk Natalia Vanesa

Medel Dardo Froilan – Beltrán Irma Amelia