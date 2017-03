Macri mantuvo una reunión a solas con Pichetto

Ignacio Zuleta reveló en Clarín una reunión que mantuvieron a solas el presidente Mauricio Macri y el senador rionegrino Miguel Pichetto, presidente de la bancada del FpV en la Cámara Alta.

Los problemas de aprendizaje del gobierno nacional dieron el marco para el primer encuentro de alto relieve del año. Fue entre Mauricio Macri y Miguel Pichetto, el jefe del único polo nacional de poder formal que tiene el peronismo, que es el bloque de Senadores. Ocurrió en Olivos, horas antes del viaje a España y poco después de que el senador por Río Negro ganase una sorda pelea en su bancada con el kirchnerismo para preservar el cargo que ejerce desde hace 15 años.

Vale consignar el encuentro, porque el diálogo que mantuvieron a solas sintetiza posiciones desde las que se desmadejará el futuro cercano. Pichetto fue a agradecerle en persona la invitación a viajar junto al presidente a España. Y a decirle que no podía aceptarla. No convenía a su agenda ni era oportuno para el rol que desempeña de ser el peronista normal en sus relaciones con el Gobierno. Macri le pidió un diagnóstico sobre la situación del país. El senador dijo en privado lo que se le escuchó en público todo el verano: el impacto de las tarifas paralizó el proyecto de crecimiento de 2016 y de paso hirió la credibilidad del público sobre la capacidad del Gobierno para manejar la situación heredada. También puso el acento en la suba de tasas e impuestos que, en el interior, congela el despegue de economías regionales. “Te suben los impuestos por encima de la inflación y del techo para discutir salarios”. Macri se defendió con el rap de la herencia recibida. “No puedo hacer otra cosa. No sabés lo difícil que es enfrentar la economía que recibimos con la necesidad de modificar a fondo la economía. Vinimos para eso. No sabés lo que sufrimos para enfrentar esas dos tareas: controlar las variables y hacer las reformas de fondo”. Pichetto, que es un experto en situaciones de crisis, puso el acento en la suerte electoral: tenés que prever los efectos de lo que hacen en la credibilidad del público. Dejó, de paso, el mensaje sobre las efectividades conducentes: el peronismo quiere poner dos directores en el Banco Central. Si no, no hay confirmación para ninguno de los que están nombrados “en comisión”, o sea provisorios. La salida de Olivos fue tan sigilosa como el ingreso y evoca la descripción que hace Virgilio de los soldados que se mueven en la oscuridad: “Ibant obscuri sola sub nocte per umbram / Iban oscuros a través de la sombra, bajo la noche solitaria”. Así entró y salió Pichetto de Olivos.