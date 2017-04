Macri-Weretilneck, una sociedad con límites difusos en el año electoral

La persistente sintonía entre el gobernador Alberto Weretilneck y la Casa Rosada torna cada vez más difuso el límite entre el oficialismo rionegrino y el macrismo, camino a las elecciones legislativas de este año.

El mandatario provincial insistió ayer en separar la marcha institucional de la política partidaria. Y en esa postura, aseguró que en junio se conocerán los nombres de los candidatos a diputados nacionales de Juntos Somos Río Negro.

“La oposición que está a favor del presidente –Mauricio– Macri, si incorpora diputados, van a votar a favor, y el peronismo en contra y, nosotros necesitamos diputados que resuelvan lo problemas de los rionegrinos, por eso van a optar por Juntos Somos Río Negro”, sostuvo el mandatario.

Concluyó evaluando que “el peronismo no puede ofrecer nada nuevo y sobre Cambiemos ya sabemos cuál es la propuesta”.

Pero esa cuota de seguridad que exhibe Weretilneck se reduce cuando la consulta se traslada a la dirigencia provincial de Cambiemos.

El flamante interventor del Pro en Río Negro, Enrique Braun, se limitó ayer a señalar que “por ahora” la única alianza que están proyectando es con la UCR.

“Ese es el proceso en el que estamos. Eso no quiere decir que no dialoguemos con otras fuerzas políticas pero estamos claramente abocados a ese fin y las estrategias electorales van a surgir de la conformación de Cambiemos con la UCR”, sostuvo Braun en diálogo con periodistas de “Río Negro”.

Cuando se le preguntó si la confluencia de los dos oficialismos en una misma boleta en octubre era inviable, el interventor respondió: “Yo no digo que no sea viable. No estamos en esa conversación en este momento. Hoy hemos decidido que el rumbo es constituir Cambiemos. Después de eso, diálogo puede haber con muchos sectores, incluidos los más afines al gobierno provincial. Pero hoy esos diálogos no se han dado”.

“Juntos se puede”

La oposición no es ajena a esas indefiniciones. Durante los últimos días en varios sectores de Roca aparecieron panfletos exaltando la “sociedad estratégica” entre Juntos y el Pro, con irónicas referencias sobre los puntos en común entre Weretilneck y Macri.

Teniendo en cuenta la calidad del papel y la masividad que tuvieron los folletos, ese aporte a la confusión difícilmente haya surgido de un militante solitario o de un pequeño grupo de detractores de los gobiernos provincial y nacional.

Dentro de ese contexto, las urgencias mayores a la hora de definir rumbos aparecen en el macrismo rionegrino.

Weretilneck no se aparta de su discurso provincialista y maneja un par de opciones seguras para las candidaturas al Congreso.

El Pro no sólo no tiene candidatos instalados sino que todavía debe resolver su convivencia sin sobresaltos con la conducción de la UCR rionegrina.

El lunes Braun y referentes del Pro se reunieron en Roca con varios dirigentes radicales, entre ellos el presidente Darío Berardi, Daniel Sartor, Alejandro Betelú, Aníbal Hernández y Marcelo Cascón.

Fue el segundo encuentro en pocos días, luego de que la UCR hiciera pública su intención de quedarse con los primeros lugares de la lista de candidatos a diputados.

Ayer Braun dijo que todavía están lejos de esa instancia decisiva. Y lo sintetizó afirmando: “Una vez que hayamos constituido Cambiemos veremos cuál es la mejor estrategia y cuál es nuestra propuesta para la gente de Río Negro. No hay que poner el carro delante del caballo”.

“Uno puede protestar sin complicar a otros”

El gobernador Weretilneck estrecha vínculos con Nación y aunque niega alianzas electorales, destaca políticas macroeconómicas y comparte decisiones.

El encuentro empresarial denominado mini-Davos otorgó el espacio para explicitar la relación. “Fuimos invitados a participar, en el marco del temario que se abordaba, que era la nueva inserción de la Argentina en el mundo y el cambio y la transformación y planteamos el vínculo favorable entre Nación y Provincia”, contó ayer en rueda de prensa.

Sobre la disuasión a docentes en el Congreso, Weretilneck dijo que comparte “la política de respetar las leyes” y sostuvo que “no es reprimir o no reprimir”.

“Uno puede protestar y llevar adelante una manera de reivindicar derechos sin complicarle la vida a otros. Hay manera de hacerse notar y lograr cambios por la vía del diálogo”, indicó.