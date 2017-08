Magdalena Odarda “Tiene que dar un paso al costado la ministra de Turismo”

La senadora Magdalena Odarda, pidió que la ministra de Turismo de Río Negro, Silvina Arrieta, renuncie tras las declaraciones de ésta en donde manifestó que no resulta peligrosa la instalación de una central nuclear “Creo que las declaraciones de la ministra de Turismo fueron totalmente desacertadas, creo que tiene que dar un paso al costado la ministra de Turismo porque está poniendo en riesgo con sus declaraciones la marca Patagonia que a nosotros nos identifica en el mundo. Tener una central nuclear a metros del Golfo San Matías que es un área natural protegida entrelazada con otra en nuestros 400 metros de costas y decir que eso es inocuo, que eso no tiene ningún tipo de peligro, me parece que es una manifestación de alta irresponsabilidad”.

Odarda resaltó que Arrieta como funcionaria pública, debiera preservar “nuestros bienes naturales comunes, nuestros recursos naturales, nuestra biodiversidad, los centros turísticos que tenemos en la costa más importantes como es el caso de El Cóndor, Sierra Grande, Las Grutas, del Puerto de Pozo Salado, de Bahía Rosas y tantos otros. Y no ser un soldado que dice lo que le mandan a decir. En eso tenemos que ser muy claros y más quienes se desempeñan en la cartera más importante de Turismo. Nosotros pretendemos que siga siendo una de las matrices productivas junto a la Fruticultura que caracteriza a Río Negro”.

Las declaraciones de Arrieta se dieron casi al mismo tiempo que el gobernador Alberto Weretilneck comenzaba a barajar la posibilidad de no construir la central nuclear al menos en inmediaciones de Viedma.

“Yo creo que lo dijo a destiempo, desactualizada totalmente pero así y todo es un hecho de alta irresponsabilidad y me parece que tiene que dar un paso al costado de forma inmediata la ministra de Turismo de Río Negro por sus declaraciones y porque me parece que la ciudadanía rionegrina no se merecen este tipo de funcionarios que priorizan un alineamiento político y no la defensa en este caso del turismo como matriz productiva rionegrina”.