Magdalena Odarda en Río Colorado sobre la planta nuclear: afirmó que la audiencia pública no son vinculantes

La Senadora nacional Magdalena Odarda, manifestó su preocupación por la ausencia de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia – SAyDS-, ante la posibilidad de la instalación de la Central nuclear en cercanías a la costa atlántica rionegrina, es decir, afectando directamente las areas naturales protegidas bajo su tutela.

Cabe destacar que Rio Negro cuenta con más de 400 km de costa con generosas playas sin contaminación alguna, visitadas por turistas de todo el país, con reservas faunísticas y una biodiversidad única. El Cóndor, El Espigón, la Lobería, Bahia Rosas, la Ensenada, Bahia Creek, Caleta de los Loros, Pozo Salado, Playas Doradas, San Antonio Oeste, San Antonio Este, Área Natural protegida Punta Bermeja, Bahía San Antonio, Caleta de los Loros, Complejo Islote Lobos, Puerto Lobos y la ruta de los Acantilados. Estas zonas, por su valor ambiental, son reguladas por la legislación provincial en la materia.

El gobierno provincial ha justificado su intervención diciendo que se llevarían a cabo audiencias públicas en el marco de la ley provincial 3266 de impacto ambiental, pero lo cierto es que estas audiencias no son “vinculantes”, es decir, no obligan al Estado aunque resulten de ellas una oposición mayoritaria al proyecto de la central nuclear.

Esta situación, debe ser tenida en cuenta, dado que no es una legítima herramienta de participación pública, pues no incide cuando los gobiernos optan por respaldar proyectos industriales como éste, altamente nocivos desde el punto de vista socio ambiental.

La Senadora Odarda afirmó que “las audiencias publicas, al no ser vinculantes, no obligan al gobierno, por lo tanto no son una herramienta valida ni legitima. Denunciamos el incumplimiento del espíritu que dio origen a las leyes que protegen las costas y la biodiversidad rionegrina. Creemos que la Secretaria de Ambiente debería desaconsejar totalmente cualquier intento de proyectar la central nuclear en la costa marítima.”.