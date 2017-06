Mancha venenosa: carpetazos políticos para despegarse del escándalo de La Salada

Tras los allanamientos en La Salada y la detención del “rey” Jorge Castillo, la clase política se vio sacudida y empezaron los reclamos, chicanas y operaciones. Las fotos de políticos con el detenido o con otro feriante cuestionado, Enrique Antequera, dejaron a más de uno en offside. De Cristina a Carrió. De Moreno a Prat Gay y Stolbizer. y hasta la propia ministra Patricia Bullirch, que hizo el operativo.

Los 55 allanamientos realizados por las fuerzas de seguridad el miércoles por la madrugada derivaron en la detención de Jorge Castillo, líder y autoproclamado “rey” de La Salada, la feria informal más grande de Latinoamérica, ubicada a orilla del Riachuelo, en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora. Desde asociación ilícita a evasión y de torturas a presuntas mecheras hasta intento de homicidio contra un agente que fue a detenerlo, la caída de Castillo dejó un tendal y junto a él, fueron apresados gran parte de su familia y agentes de la propia Policía Federal y de la Bonaerense.

Pero el operativo, que incluyó el decomiso de millones de pesos, cajas de seguridad, armas y documentación en una mansión inexplicable en Open Door y en las oficinas de La Salada, no sólo destaparon una olla de corrupción y un estado paralelo enraizado de venta ilegal y connivencia policial. También desató una cacería de brujas política. Los carpetazos de fotos con Castillo, dueño del predio Punta Mogotes, o con Enrique Antequera, otro feriante investigado en otra causa, empezaron a incomodar a toda la clase política, desde el oficialismo a la oposición.

Las primeras fueron filtraciones de archivo y salpicaron a la expresidenta y probable candidata a senadora, Cristina Kirchner, quien en su memorable viaje de negocios oficial a Angola llevó al propio Castillo en la comitiva. A pesar de ser un radical confeso, el zar de La Salada viajó en el avión invitado por el siempre polémico Guillermo Moreno para exportar su modelo de ventas al país africano. En la conferencia de prensa realizada allí, CFK aseguró que al regresar al país “me van a matar” los medios por llevar a La Salada a Angola, pero, se atajó al decir que la feria “también forma parte de la Argentina”.

Moreno afirmó que como peronista “Castillo es mi único amigo radical”. El ex secretario de Comercio está aliado al legislador porteño y sinuoso portavoz papal Gustavo Vera, quien desde su asociación La Alameda, denunció trabajo esclavo en La Salada. Y tal vez por eso fue el primero en filtrar fotos incómodas, adelantándose a las críticas por sus propias alianzas.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que comandó y comunicó el operativo, se apuró en vincular a Castillo con el kirchnerismo. “Era el modelo del empresario argentino del gobierno anterior”, chicaneó y para sentenciar: “modelo de la extorsión y de la mafia”. Tal vez por eso fue que Vera la volvió el primer blanco, al divulgar una foto del 2009, en la que se la ve a ella, a Margarita Stolbizer y a Elisa Carrió, en un acto de campaña junto a Antequera, rival de Castillo y administrador de Urkupiña, también denunciado por la batería de acciones ilegales desarrolladas dentro de esa feria, pero en otra causa del año 2012.

Carrió, por su parte, se encargó de recordar en Twitter que ella había sido la denunciante de La Salada y pidió que en la causa se lo incluya a Antequera, porque, de no ser así, habría una protección: apuntó directo contra su blanco interno predilecto, el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, a quien también le brotó una foto con el feriante, en su caso, dice que una casualidad de un timbreo, aunque algunos le enrostran contacto político.

Desde el espacio de la fundadora de Cambiemos explicaron a #BORDER que “Antequera nunca fue parte de la Coalicion Civica ARI, fue dirigente de Margarita” y la foto se debió en el 2009, durante el Acuerdo Cívico y Social, la CC se unió con el GEN, partido de Stolbizer y, de donde, apuntaron, era integrante Antequera. Bienvenidos a la campaña.

Esa afirmación fue tajantemente desmentida por el espacio de la dirigente progresista, hoy aliada a Sergio Massa. Sus voceros explicaron que Antequera invitó a las tres dirigentes “a un acto que él hizo, no tiene nada que ver con nosotros, es peronista y tiene su propio partido. Nos invitó a contar nuestras propuestas y fueron las tres en el marco del Acuerdo Cívico”, dijeron. Una nota de La Nación del 2013 explicaba que Antequera les armó un acto “para joder a los peronistas” y ellas terminaron poniéndolo en la lista de diputados provinciales. “Iba a ir cuarto pero terminó séptimo, justo en la elección que metieron cuatro diputados”, explicó alguien cercano a Antequera entonces.

Otro dirigente que recibió el carpetazo por su cercanía con un líder de La Salada fue Martín Lousteau. Uno más cercano en el tiempo. El exembajador argentino en Estados Unidos presentó el 25 de mayo pasado su espacio con un locro para competirle al PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Allí, uno de los invitados era Jorge Castillo. “Ojalá que sea el comienzo de un nuevo radicalismo”, se entusiasmaba en sus redes sociales el recientemente detenido con la candidatura de Lousteau para diputado.

“Va a ganar el pibe, Lousteau va a ganar si la UCR entiende que tiene que trabajar en la periferia de la Capital”, agregó en una entrevista radial con el programa Pasión de Multitudes que sale por el dial que tiene la feria. Desde el espacio de Lousteau explicaron que aquel 25 de mayo “fue uno más de los que miles que fueron”, pagando la entrada de $300. “Fue un acto que hicieron los radicales y donde me invitaron a ser orador, en todo caso, es un problema de ellos“, se desprendió Lousteau de sus aliados. Como en el juego del gran bonete.

Los acompañamientos no distinguen de partidos, porque otro dirigente que quedó pegado a los protagonistas del escándalo es el peronista Julián Domínguez. El ex precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires llevó en la lista de Lomas de Zamora a Antequera como primer concejal por ese municipio, donde funciona la feria. En la lista que incluía a Juan María Viñales como intendente, desafiando a Martín Insaurralde. Ciertos manejos espurios y el apoyo de Cristina Kirchner a Aníbal Fernández en aquella interna fraguaron las chances de Domínguez y Antequera.

Obsesionado por ocupar un cargo político, corría el firme rumor de que Antequera se perfilaba como precandidato y armador en la tercera sección electoral ahora del siempre ubicuo Mario Ishii, que se lanzó a senador para competir con Florencio Randazzo por el liderazgo del Partido Justicialista. Desde el espacio del intendente de Jose C. Paz negaron las afirmaciones y explicaron que ni siquiera Ishii está confirmado como candidato, a pesar de la presentación realizada hace dos días. “Que haya pasado por las oficinas de Mario no quiere decir que vaya a ser candidato y mucho menos, armador. Conozco a quienes están armando y ninguno es él”, afirmaron a #BORDER correligionarios del intendente. Otros creen que el escándalo llegó justo a tiempo para bajarlo.

Defensa a rajatabla. En el 2009, un ex superministro de Mauricio Macri defendía a la feria ilegal del sur. Se trata de Alfonso Prat Gay, que en aquella época ocupaba el mismo espacio que Carrió, Stolbizer y Bullrich, el Acuerdo Cívico Social. Sus palabras textuales: “Yo he visto los talleres hogares donde la gente produce sus cosas. Y estas no son cosas que pretendan tener otra marca más que el trabajo de todos los días de una familia entera, a veces más de una”. Entonces lanzó fuertes críticas a Santiago Montoya, quien por entonces era dirigía Agencia de Recaudación de Buenos Aires, ARBA, que realizó varios operativos en la feria para combatir la evasión. El legislador Vera, en cambio, dice que Prat Gay respaldaba a Castillo porque le había financiado su campaña.

El ex ministro sostenía: “Montoya fue a La Salada a demostrar que él podía encontrar a los evasores. Los evasores grandes están en otro lugar, no están en La Salada“.

Un nuevo golpe. Martín Insaurralde está en el ojo de la tormenta últimamente. Lomas de Zamora, el distrito que gobierna, fue golpeado por crudos hechos de inseguridad, que derivaron en importantes protestas para reclamar mayor presencia policial y, sobre todo, más seguridad. Y ahora estalló La Salada, donde Insaurralde aportó camiones para el operativo, aunque se quejó de la poca comunicación del gobierno nacional. “Insaurralde debe estar recaudando su alícuota de coima -le apuntó Vera– Él participaría de este modelo de recaudación mafiosa. Pero Insaurralde lo que hizo fue sólo continuar con la complicidad del gobierno municipal. Esto es una cosa muy grande, que sirve para financiar hasta campañas electorales“. El intendente suena fuerte como candidato en la lista de Unión Ciudadana, el partido de Cristina Kirchner, y salió al cruce: “Si hay algo que no tiene La Salada es ser kirchnerista”.

Otro dirigente cercano a CFK que fue salpicado y le será difícil renegar de su relación con los pesos pesados de La Salada es el camporista Julián Álvarez. El exsecretario de Justicia, acompañó a Antequera en la apertura de un local de su partido Militancia y Trabajo en Lanús, distrito de donde es oriundo el compañero de Máximo Kirchner y donde perdió la última elección a intendente.

“Es impresionante la convocatoria de hoy. Eso habla de un trabajo de convicción. Una convocatoria así la puede hacer solo Quique, en un distrito como éste y para toda la Tercera Sección”, decía Álvarez. Ese mismo día, Antequera afirmó que “esta apertura es para aportar por el proyecto encabezado por Cristina Fernández de Kirchner”. Julián Domínguez, presidente de la Cámara de Diputados por aquel entonces, envió su adhesión a aquel acto, a pesar de no haber estado presente.

El último político manchado por la olla destapada en La Salada -al menos hasta ahora- es Sergio Berni, que hace poco lanzó su candidatura a diputado por la Ciudad de Buenos Aires: la ministra Bullrich confirmó que uno de los agentes de fuerzas de seguridad detenidos como parte de la red comandada por Castillo había sido custodio del exsecretario de Seguridad K. No trascendió el nombre. Berni desmintió por Twitter diciendo que eran “fake news”.

Mientras todos revolean acusaciones hacia todos los lados -y minimizan las manchas de los propios- hay algo que Vera dijo que retumba en todos los bunkers políticos: “Si Castillo habla esto es un Lava Jato”. Habrá que esperar a ver cuánta razón tiene.