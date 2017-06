Martes 13: ¿yeta y desgracia?

Unico día del año, éste de junio se combina con otro número polémico. ¿Por qué le tenemos miedo a esta fecha? Para muchos guarda un significado atemorizante. Por eso deciden portar amuletos o evitar hacer ciertas tareas. Siempre el 13 ha tenido un halo de misterio y terror.

Ya hablamos desde estas páginas de la unión de Marte, el Dios de la guerra, con el 13, asociado a Judas, quien traicionó a Cristo y era el número 13 en la última cena.

También se asocia con la caída del Imperio Romano el martes 29 de mayo de 1453.

¿Puede un mito tan antiguo tener tanta vigencia hoy? La respuestas es que sí. Por eso hoy, desde las redes sociales seguramente llegará una avalancha de mensajes relacionados con la suerte que nos deparara la jornada.Muchos harán caso hoy al refrán popular que dice que “el martes no te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes”.

Esta creencia se da principalmente en España, Grecia y América Latina.

En una época en la que casarse parece haber pasado de moda, en los registros civiles de Buenos Aires se sigue notando que mucha gente le hace caso a la superstición.

Una empleada del Registro Civil de la Comuna 11, ubicado sobre la avenida Francisco Beiró, aseguró que “la gente no se quiere casar en días como este. Muchos igual lo aceptan aunque no les guste, pero la mayoría prefiere esperar y elegir una fecha más adelante cuando se dan cuenta que el 13 cae un martes. Algunas de las parejas anotadas, además, después no presentan el papel para venir. Se asustan y piden que no sea un martes 13”.

El joven de una pareja que tenía fecha para hoy, aseguró no tener problemas. “Cuando fuimos a pedir la fecha justo cayó un 13, pero no habrá problemas. Nosotros vamos a romper con el mito. Estamos felices porque vamos a casarnos”, expresó. La gente también elige no embarcarse. Desde una de las empresas de buques que unen a la Argentina con Uruguay.

“En general, los martes no son días en los que la gente viaja mucho a Colonia o Montevideo”

Como desde este suplemento respetamos a los supersticiosos y cabuleros, el cierre será con un fragmento del tema “Suerte”, del grupo de rock Arbol -oriundo de Haedo- que hace referencia a un martes 13:

“Un día muy malo, tuve pesadillas/ para empezar soñé que me moría/ tengo miedo que esto sea una premonición,/ y me levante, pise con el pie izquierdo/ quise bañarme, pierdo en el intento./ están limpiando el tanque/ y el agua ya se acabó/ Preparé el café como todas las mañanas, le puse leche y estaba cortada/ fui al baño y al terminar/ ¡vi que no había papel…!/ Salí al pasillo, con la basura/ y al darme vuelta se cerró la puerta/ y me di cuenta, me quedó la llave adentro…/ Hoy no es mi día ya me enteré, puedo acostarme y probar después/ a ver si tengo mejor suerte./ Subo al colectivo, que pincho una goma/ me paso a otro, pero al rato choca…/ sigo caminando y se me cruza un gato negro…/ Me pongo a rezar arrodillado en el altar/ y el amuleto que cuelga de mi cuello/ se prende fuego, con la vela se deshizo…/ No debe asustarte tan poca cosa… No hay mal que por bien no venga/ Hoy no es mi día ya me enteré, puedo acostarme y probar después”.