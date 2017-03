Maxi Tunessi hace historia, llevó a Sol de Mayo a la instancia final de la Copa Argentina

Sol de Mayo dio el resultado en la revancha ante Bella Vista y se impuso 3-1 para lograr la clasificación al cuadro principal de la Copa Argentina con un marcador global de 5-2 que lo depositó en los 32avos de final.

El equipo bahiense comenzó ganando con un tanto señalado por Jonatan Romero, pero el conjunto viedmense logró reaccionar a tiempo con un doblete de Maximiliano Tunessi (máximo anotador del certamen con 7 goles) y un tanto de Lucas Malacarne se quedó con la victoria ante su gente, en un encuentro que fue suspendido a los 38 minutos del complemento por disturbios en la parcialida visitante.

Bella Vista sorprendió de entrada y cuando apenas se jugaban 2 minutos apareció Romero para conectar una pelota tras un centro al corazón del área y marcar el 1-0, que dejaba a la visita a un gol de la clasififación.

Pero Sol de Mayo no se dejó intimidar por el arranque furioso del Gallego y comenzó a manejar la pelota por intermedio de Matías Ponce y Kevin Hueche, aprovechando la velocidad de Favio Salguero y de Tunessi. Precisamente el ex Independiente de Río Colorado tuvo el empate sobre los 22′, pero no llegó a rematar en el área chica luego de un centro elevado de Gastón García.

Pero 10 minutos más tarde llegó la revancha para el goleador del conjunto albiceleste. Después de una muy buena maniobra colectiva Tunessi quedó cara a cara con Luján y definió contra un palo para el 1-1. En la siguiente jugada peligro lo tuvo Ponce con un remate de media distancia que se fue cerca del poste derecho. El local era mucho más que Bella Vista, pero no podía mostrarlo en el marcador.

Sin embargo en la última jugada del primer tiempo Malacarne fue a buscar al área rival y le ganó a todos para señalar el 2-1 parcial. Así se fueron al descanso.

En el entretiempo la hinchada visitante causó algunos disturbios y obligó a los efectivos de la Policía de Río Negro a intervenir para calmar los ánimos.

En el arranque del complemento Sol de Mayo siguió buscando y comenzó a jugar con el nerviosismo del rival. Bella Vista fue a buscar achicar la diferencia y dejó espacios que fueron aprovechados por Sol de Mayo. Así fue sobre los 28′ el Bocha Ponce y Tunessi quedaron mano a mano con Luján, que le tapó el remate al Bocha en primera instancia, pero el esférico le quedó al goleador, que empujó la pelota al fondo del arco para sumar su séptimo festejo y afirmarse en la cima de la tabla de artilleros.

El 3-1 esfumó las esperanzas de Bella Vista y sus simpatizantes hicieron saber su descontento con el resultado trepándose al alambrado y arrojando proyectiles al campo de juego. Ante esta situación el pampeano Iván Ramonda decidió suspender las acciones sobre los 38 minutos y así Sol de Mayo terminó celebrando la clasificación a la Fase Final de la Copa Argentina con el sueño de medirse ante un grande.

De esta manera Adán Valdebenito dejó la dirección técnica del equipo logrando el pase a los 32avos de final y ahora será Luis Murúa el encargado de conducir al elenco viedmense en los próximos compromisos.

SOL DE MAYO 3-1 BELLA VISTA

Estadio: Sol de Mayo.

Árbitro: Iván Ramonda (General Pico).

Sol de Mayo

Nahuel Astutti

Gastón García

Gastón Abdala

Lucas Malacarne

Juan Manuel Elordi

Facundo Aguilera

Kevin Hueche

Matías Ponce

Fernando Valdebenito

Favio Salguero

Maximiliano Tunessi

DT: Adán Valdebenito

Bella Vista

Luciano Luján

Martín Fernández

Jonatan Ribes

Jonatan Romero

Nicolás Ihitz

Fernando Priore

Gabriel Ianni

Mariano Sacomani

Nicolás Ovando

Lucas Martínez

Maximiliano Vallejos

DT: Carlos Mungo

Goles: PT: 2m Romero (BV), 32m Tunessi (SM), 46m Malacarne (SM). ST: 28m Tunessi (SM).

Cambios: ST: 4m Enzo González por Ianni (BV), 19m Alberto Reyes por Valdebenito (SM), 20m Joaquín Bartoletti por Vallejos (BV), 30m Gabino Belledeggia por Sacomano (BV), 37m Juan Martínez por Aguilera (SM).

Expulsado: ST: 32m Belledeggia (BV).

Incidencias: El partido fue suspendido a los 38m del ST por disturbios en la parcialidad visitante.