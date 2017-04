Médicos cobrarán los gastos de consultorio, ¿quién los pagará?

A mediados de mayo, posiblemente, ya no va a alcanzar con “la orden” de la obra social, mutual o prepaga para obtener atención médica en un consultorio. En Río Negro se está analizando y discutiendo precisamente eso: ¿quién va a asumir los gastos de consulta?. El nuevo costo se estima que girará en el orden de los “150 a los 200 pesos”.

Desde la Federación Médica provincial que agrupa a los colegios de profesionales de la mayoría de las ciudades rionegrinas, se tomó la decisión de gestionar a partir de los próximos convenios, la incorporación de un concepto nuevo complementario a la consulta médica “que compense los gastos que ocasiona brindarla”.

La entidad argumenta que los costos para los profesionales están en alza y pretende que quienes se hagan cargo sean los financiadores –empresas de medicina prepagas y obras sociales–. Sin embargo, si la propuesta no cosecha los frutos esperados, está decidido trasladar ese costo “al afiliado, contra factura”. Es decir, el paciente deberá presentar su obra social o prepaga (cualquiera que sea, si no acuerda), abonar el nuevo ítem y solicitar la factura para pedir un reintegro. Si bien aún no se establecieron fechas para implementar la nueva modalidad –que durante las primeras semanas de mayo ya serán presentadas ante las obras sociales y empresas privadas– se estima que no pasará de dicho mes.

“Cada vez hay más exigencias del Ministerio de Salud, se han incrementado los costos para mantener abierto un consultorio, los de los empleados, más que lo que pagan por los honorarios”, justificó Juan Carlos Gómez, presidente de la Federación Médica.

“Nuestra intención no es trasladar esto a la gente”, indicó el médico, pero “entendemos que resulta necesario explicitar esta situación en las organizaciones médicas y evaluar alternativas de solución para mantener una estructura de atención ambulatoria que diariamente asiste a miles de beneficiarios de la seguridad social en la provincia, y que no tiene ninguna clase de compensación por parte de los financiadores, ni del Estado”.

“Todos los financiadores requieren de esta estructura para poder cumplir con los requerimientos de brindar una red de atención adecuada para las demandas de sus beneficiarios”, se argumentó. Sin embargo, existe una red de establecimientos ambulatorios “que no tiene un reconocimiento en el arancel que los financiadores pagan ya que el precio que se abona por la consulta médica sólo contempla el pago de los honorarios” del médico. La iniciativa estaba siendo evaluada desde hace tiempo y ahora se le terminó de dar forma. Se propuso la incorporación de este ítem en la facturación de las prestaciones a la seguridad social como “gasto de consulta en consultorio”. Sin dudas, el nuevo costo representará no sólo un golpe (directo o indirecto) al bolsillo para los afiliados –que abonan mes a mes por su cobertura– sino un dolor de cabeza sobre todo para aquellos que poseen obras sociales burocráticas .