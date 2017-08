Médicos le cortan las prestaciones de más complejidad al Ipross

Un corte parcial en las prestaciones a los más de 90 mil afiliados al Ipross en Río Negro comenzaron a llevar a cabo los médicos de toda la provincia a raíz de la millonaria deuda que la obra social provincial acarrea con la entidad.

Tras reiterados reclamos y advertencias, la Federación Médica que nuclea a los colegios médicos de toda la provincia decidió implementar una suspensión en todas las prestaciones extracápita. Esto quiere decir que todas las prestaciones de mayor complejidad –cirugías especiales, como neurocirugías, e intervenciones complejas– se realizarán únicamente por reintegro.

El afiliado que necesite alguna de estas prácticas, que son de mayor costo que las comunes, deberán hacer frente al gasto con recursos de su propio bolsillo. Luego deberá solicitar la devolución del dinero al Instituto.

Según advirtió Juan Carlos Gómez, presidente de la Federación, esta es la primera medida que se resolvió en reclamo del pago de la cápita del último mes y del pasivo por prestaciones extracápita, pero no será la única. En caso de no obtener una propuesta para cancelar el pasivo entre los últimos días de esta semana y el lunes venidero, el martes podría concretarse un corte total que terminará perjudicando a la totalidad de los beneficiarios. Ayer continuaron las negociaciones –vía telefónica– con las máximas autoridades del Ipross, pero los profesionales descartaron el levantamiento de las medidas. De hecho, Carlos Sosa, el presidente del Colegio Médico de Roca, anticipó que desde el lunes el corte de la atención será total en esta ciudad para los afiliados.

Claudio Di Tella, titular del Ipross, bajó el tono al inminente conflicto y confió ayer en que no habrá “problemas” para los estatales porque “ya están saliendo los cheques” para cancelar parte del monto reclamado, indicó.

La deuda total que reclaman los médicos gira en torno a los 17 millones de pesos. Se trata de un pasivo de alrededor de 10 millones por la cápita correspondiente al mes de mayo , a lo cual debe sumarse 2 millones de pesos más por reajuste del nuevo convenio firmado en abril, y alrededor de 4,5 millones de pesos por pago de prestaciones extracápita impagas desde septiembre del 2016.

“Nos hicieron una oferta y la rechazamos porque querían pagarnos sólo extracápita, no la cápita de mayo que tendrían que haber cancelado en julio, y encima con cheques diferidos. Les dijimos que no y hoy (por ayer) nos llaman y dicen que nos van a pagar la mitad (de extracápita) y también con cheques diferidos. Le contestamos que la situación es insostenible”, sostuvo Sosa.

Gómez indicó que la relación con las autoridades de Ipross es buena y la entidad entiende que “Economía es la que no libera las partidas”. “Lo que nos dicen es que no hay plata, y oficialmente nos han dicho que el Estado provincial adeuda al Ipross 170 millones de pesos de aportes. Son aportes de los dos últimos meses de sueldos que se retienen a los empleados pero no se envían a la obra social”, sostuvieron las autoridades de Federación.

Los gastos de consultorio se cobran desde septiembre

El controvertido y polémico proyecto que impulsaron los médicos para cubrir “los gastos en los consultorios” finalmente comenzará a aplicarse desde el 1 de septiembre.

Así lo ratificaron ayer tras la ola de rechazos que generó la iniciativa desde un principio.

Esta medida, que significará que cada afiliado deba abonar entre 150 y 200 pesos para su atención, alcanzará a la totalidad de las obras sociales sindicales y prepagas. Tanto Ipross como PAMI, que mantienen convenios puntuales con la Federación Médica, quedarán exceptuados.

La decisión de gestionar a partir de los próximos convenios, la incorporación de un concepto nuevo complementario a la consulta médica “que compense los gastos que ocasiona brindarla” fue tomada en los últimos meses. La entidad argumenta que los costos para los profesionales están en alza y pretendía que quienes se hagan cargo sean los financiadores –empresas de medicina prepagas y obras sociales–, pero la propuesta no tuvo el efecto esperado.

Además, desde este mes la entidad inició una campaña contra la presión impositiva. “El ejercicio de nuestra profesión y la supervivencia de los consultorios se hallan en riesgo por los descuentos que padecemos”, sostuvieron. “Sumando impuesto a las ganancias, ingresos brutos, IVA en insumos, seguros y gastos crecientes para el mantenimiento del consultorio están provocando la renuncia de profesionales y el achicamiento de los lugares de atención”, expusieron.