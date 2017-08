Menem, el gran ausente: en sus seis años como senador fue sólo al 25% de las sesiones

Revés electoral para el ex presidente. Carlos Menem apeló ante la Corte Suprema el fallo de la Cámara Nacional Electoral que le prohibió presentarse como precandidato para renovar su banca en el Senado por la provincia de La Rioja. En su descargo, aseguró que es una “proscripción” y llegó a compararse con Facundo Quiroga y el Chacho Peñaloza.

La Justicia todavía debate contrarreloj si le permitirá o no presentarse en las Primarias, abiertas, obligatorias y simultáneas (PASO). Y es que su provincia es una de las ocho que renovará en octubre sus bancas.

Aliado estratégico del kirchnerismo y funcional en algunas sesiones a Cambiemos, la figura de Menem no es menor en el Congreso, pese a que su rendimiento en los últimos seis años es uno de los más bajos de la cámara.

AÑO A AÑO, CUÁL FUE EL PRESENTISMO DE MENEM EN EL SENADO

2013: hubo 21 sesiones, faltó a 20.

2014: hubo 22 sesiones, fue a tres, pero faltó a 19.

2015: hubo 12 sesiones, nunca pisó el Congreso.

2016: hubo 23 sesiones, fue a 14, pero faltó a nueve.

2017: hubo 7 sesiones, fue a dos y se ausentó de cinco.

Desde diciembre de 2011 a la actualidad, el Senado sesionó en 109 oportunidades, de las cuales sólo participó de 28. Es decir: se ausentó 81 veces y alcanzó un presentismo de sólo el 25 por ciento.

¿Un dato llamativo? Durante 2015, el último año electoral en el que el kirchnerismo y el macrismo se disputaron la presidencia, el ex mandatario ni siquiera asomó su nariz por la sala. El año siguiente, tal vez más inspirado, marcó su récord histórico: participó de 14 de las 23 sesiones.

“A MÍ ME PROSCRIBEN, MIENTRAS CRISTINA ESTÁ AL BORDE DE LA DETENCIÓN”

Después de que se conociera la impugnación de su candidatura, el Partido Justicialista organizó el martes un acto en apoyo al actual senador nacional. En el mismo, Menem aseguró que buscan proscribirlo y le atribuyó la decisión de la Cámara Nacional Electoral a la “ignorancia de algunos jueves”.

“No es la primera vez que me proscriben, ya van varias veces”.

“Esto es producto de la ignorancia de algunas personas, de algunos jueces que no tienen en cuenta lo que significa trabajar políticamente en el interior y procurar por todos los medios de llevar al peronismo al triunfo”.

No creo que Nación este detrás de estas cuestiones; el Gobierno está para otras cosas, no para perseguir y proscribir a gente que ha trabajado toda la vida por el país, como es mi caso”.

“Cristina tiene otro tipo de problemas. Está en la puerta de su detención. Ojalá que no ocurra una cosa así, pero la tienen como decimos comúnmente contra las cuerdas”.

Del acto también participaron el gobernador local, Sergio Casas, y el diputado nacional Luis Beder Herrera. Además, lo acompañaron su hija, Zulemita, y el vicegobernador, Néstor Bosetti.