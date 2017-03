Micheli: “Ojalá todos los días haya una movilización hasta que caiga este modelo económico”

Las dos centrales de la CTA, dirigidas por Hugo Yasky y Pablo Micheli, encabezaron una movilización y acto contra el gobierno de Mauricio Macri, y generaron una importante demora en el tránsito.

Pablo Micheli aseguró que continuarán con las marchas de protestas hasta que se caiga este modelo económico. Asimismo sostuvo que “el pueblo que no está en la calle, no tiene destino, no tiene ninguna posibilidad de soñar”.

“Ojalá todos los días, hasta que se caiga este modelo económico, haya un montón de 30 de marzo y 6 de abril, no nos van a sacar de la calle ni ahora ni nunca”, sentenció Micheli en el acto multitudinario en Plaza de Mayo. Además pidió al gobierno nacional que paren con los despidos, las suspensiones y las importaciones porque las “pymes están destruidas por la apertura de importaciones”.

“El gobierno genera violencia, y los muertos siempre los pagan los trabajadores. Queremos dialogar y que se resuelva de manera inmediata parar los despidos, las suspensiones. No duerme tranquila ninguna familia de trabajadores en esta patria”, sostuvo. Agregó que se necesitan paritarias sin techo y un aumento de emergencia a los jubilados: “Si Macri dijo 9 mil y pico, que sea esa la mínima de los jubilados. Las pymes estan arruinadas por la apertura de importaciones

Micheli también le respondió a Javier González Fraga, titular del Banco Nación, por decir que ofrecían 500 pesos y choripanes a los que fueron a la marcha del viernes. “No se mueve esa gente pagándole, nosotros decimos que nos subestiman a los trabajadores y sindicatos, tienen una política antisindicalista rabiosa. No quieren sindicatos luchando, quieren sindicatos cómplices de este modelo económico”, señaló.

El dirigente sindical afirmó que respetan el mandato del gobierno nacional y que no tienen ninguna intención de desestabilizar a nadie. Y rechazó que el gobierno de Mauricio Macri sea una dictadura: “A una dictadura no se la vota por el voto mayoritario, estan ahí por el voto del pueblo”.

Por su parte, Hugo Yasky sentenció la”resistencia contra la derecha neoliberal y los CEOs que están en la Casa Rosada. Al mismo tiempo que pidió: “Basta al ajuste, basta de atropello, basta de hambre”, al tomar el escenario para hablar ante los participantes de la manifestación. Afirmó que junto a Micheli los “unen los mismos principios, las mismas convicciones, la misma opción”.

“Desde la CTA vamos a defender la democracia con la convicción que nunca tuvieron” los empresarios, durante la dictadura militar”, dijo. Y agregó que el mensaje para el gobierno es que “en este país nunca un empresario poderoso perdió la vida cuando la Constitución dejó de ser respetada, nunca el asfalto se mancho con la sangre de un empresario. Vamos a defender la democracia con la convicción que no tuvieron ellos, que nunca salieron a la calle a defenderla”, aseveró.

Yasky afirmó que exigirán que el mandato del gobierno macrista se cumpla hasta el último día: “Lo cual no significa que le vamos a firmar un cheque en blanco”.