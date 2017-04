Miguel Ángel Pichetto sobre Cristina Kirchner, Daniel Scioli y Florencio Randazzo

El presidente del bloque FpV-PJ, Miguel Ángel Pichetto, continúa apostando a la “renovación del peronismo” de cara a las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Esta semana formó parte del encuentro en el que se formalizó la reaparición en la escena política del ex ministro de Transporte, Florencio Randazzo.

Sobre esa reunión, el legislador aseguró que el ex funcionario “quiere participar en el proceso de las elecciones primarias del peronismo en la Provincia”. También habló sobre las eventuales candidaturas de Cristina Elisabet Kirchner y Daniel Scioli.

Pichetto se mostró conforme tras aquella reunión: “Escuchamos a Randazzo, nos manifestó sus ideas y compartimos el diagnóstico. Nos dijo que él quiere participar en el proceso de la primaria del peronismo en la Provincia. Es una definición importante y valiosa”, subrayó.

La postura del senador fue radicalmente opuesta cuando en TN se lo consultó sobre una posible candidatura de la ex presidente: “Hace mucho que no hablo con ella. Para este peronismo que necesita reconstruirse hacen falta cuadros políticos y técnicos para ser una alternativa. Creo conveniente un proceso de renovación generacional”. En ese sentido, insistió en su rechazo a un eventual lanzamiento de la ex mandataria: “Mi generación ya perdió la oportunidad”, sentenció.

Además, indicó que en el caso de que Cristina Kirchner decida presentarse dentro del peronismo, deberá competir en las internas: “No me convence la lista única, llego el momento de que el proceso democrático permita que la sociedad participe en la elección de los candidatos”.

Pichetto tampoco se mostró entusiasmado respecto de la posible candidatura del ex gobernador bonaerense, Daniel Scioli: “Tengo un gran respeto hacia él, pero el proceso tiene que ser por la renovación”. Finalmente, dejó un consejo para el ex candidato presidencial: “Debe reconstruirse desde su propia personalidad. Si decide eso, puede ser también un hombre importante, sin estar ligado al proceso político que lo llevó al fracaso electoral”.

Ademas el jefe del bloque de Senadores del PJ, Miguel Angel Pichetto, afirmó que el Gobierno “agranda la trinchera y la zanja”, al tiempo que consideró que “va hacia el pasado” porque “trata de eludir el análisis del presente”.

Tienen una buena estrategia, pero el escenario es peligroso porque agranda la trinchera y la zanja”, afirmó Pichetto.

En declaraciones televisivas, consideró que a partir de la estrategia del Gobierno nacional “se profundiza el escenario de polarización” lo que “puede servirles para ganar una elección, pero después de octubre hay que seguir gestionando el país”.

Por otra parte, Pichetto afirmó que “el peronismo se tiene que reconstituir y convertirse en un partido democrático” ya que “tiene que prepararse para ser alternativa y hay un proceso de renovación”.

“El peronismo tiene algunas taras ligadas al autoritarismo. Algunas de una cuestión genética. Pero en general fue la víctima de los golpes de Estado. Necesitamos una tarea de renovación con gente de entre 40 y 50 años. La oportunidad de eso no la tiene mi generación, que ya la perdió”, dijo.

