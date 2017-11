Miguel Pichetto no aceptará a Cristina Kirchner en el bloque del peronismo

El jefe del bloque de senadores del FpV-PJ, Miguel Pichetto, afirmó que no aceptará la incorporación de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a ese espacio porque ella “cree que hay que dinamitar todo porque sí” y porque “apuesta a la ruptura”.

“Ése no es el espíritu que debe tener el peronismo en esta etapa, no quiero que me corran por izquierda ni por derecha”, subrayó en una entrevista que publica hoy el diario Clarín. “No vamos a compartir el bloque con la ex presidenta, que fue elegida por Unidad Ciudadana y por afuera del Partido Justicialista (PJ)”, puntualizó. Pichetto remarcó que se trata de “una decisión tomada” que “está en el corazón de mucha gente”.

En este sentido, señaló que a fin de mes enviará una nota al presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, para informarle de la nueva composición del bloque del Frente para la Victoria (FpV)-PJ, que estará formado por “un interbloque con la salteña Cristina Fiore, el peronismo de La Pampa y otros”.

“Seremos 12, 15, 17 o 28, no importa el número; mi decisión política está tomada, me interesa mantener la primera minoría”, apuntó Pichetto, senador por la provincia de Río Negro. Más tarde, en diálogo por Radio Mitre, el actual titular del bloque de senadores del PJ-FpV aseguró hoy que hace dos años que no habla con Cristina y reiteró que no compartirá el mismo cuerpo legislativo cuando la ex presidenta asuma como senadora.

“Hace dos años que no hablo con Cristina”, reveló hoy el legislador nacional, alejado del kirchnerismo en los últimos años, y remarcó que no integrará el mismo espacio que la ex jefa de Estado en la Cámara Alta. “Ya dije que no voy a compartir el mismo bloque”, dijo el legislador rionegrino, que consideró que “el peronismo necesita construir una identidad,” al plantear que “la identidad es más importante que la unidad”.

“Unidad Ciudadana es la continuidad de los últimos cuatro años del gobierno de Cristina”, explicó al fundamentar sus diferencias con la ex primera mandataria.

En este contexto, Pichetto sostuvo que el ex el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, “está mal encarcelado”, por presuntas irregularidades en las obras de remodelación de la mina de carbón de Río Turbio y por supuestos sobreprecios en la importación de gas natural licuado.

Por otra parte, Pichetto dijo que “el debate ha sido bien resuelto” sobre el acuerdo fiscal firmado entre los gobernadores y el gobierno nacional y anticipó que el proyecto “va a pasar bien por el Senado, ya que la idea es tratarlo antes del cierre” de las sesiones ordinarias del Parlamento.

“El gobierno tiene la necesidad de buscar consensos”, afirmó, al tiempo que lo comparó con el kirchnerismo al señalar que la gestión anterior “tenía una mayor centralización de la toma de decisiones”.

Según el legislador rionegrino, “en política se hace lo que se puede y lo que se puede es el diálogo” para señalar finalmente que “la fórmula encontrada ha sido buena”, al evaluar los cambios en la movilidad jubilatoria planteados en las últimas horas.