Para Miguel Pichetto: “Traer a Massa fue una jugada inteligente de Martín Soria”

El senador nacional Miguel Angel Pichetto repasó varios temas de la agenda nacional y provincial, y sobre los compromisos electorales para este año, aseguró estar alejado de la actividad política partidaria, mostrándose a favor de la intervención de “dirigentes jóvenes”. “El peronismo tiene que tener una visión democrática y salir del esquema autoritario”, remarcó. “Lo de Martín Soria es una mirada inteligente para salir del esquema rígido de La Cámpora”, dijo sobre la visita de Massa.

En diálogo con Un Día Más (Frecuencia Vyp) el senador se refirió a sus intervenciones con el gobierno nacional para llevar soluciones a la Provincia.

Reconoció haber acompañado al gobernador Alberto Weretilneck a una reunión en la que participó el ministro del Interior Rogelio Frigerio. “Mi rol es absolutamente institucional. Acompañe al gobernador a gestionar un nuevo endeudamiento para garantizar el pago de los haberes de los empleados públicos de mi provincia”, relató, y negó que aquel encuentro haya servido para proyectar el endeudamiento en dólares para infraestructura, en el marco el Plan Castello anunciado por Weretilneck.

“El tema fundamental era el pago de los salarios. En gobierno provincial tenía un endeudamiento corto con letras tomadas del banco Patagonia y se le pidió al gobierno nacional un apoyo para un endeudamiento más largo para asegurar el pago de los haberes y el mantenimiento de los servicios centrales del Estado provincial”, agregó.

Sobre el endeudamiento en dólares para obras públicas, aseguro que “es malo endeudarse para deudas de gastos corrientes, por serán los legisladores los que tendrán que opinar sobre este tema”. “Este tema requiere de una autorización legislativa para garantizar que esos recursos verdaderamente se vuelquen a la obra pública”.

Sobre la visita de Massa a General Roca, que provocó gran revuelo en el peronismo rionegrino, Pichetto continuó con referencias elogiosas al líder del Frente Renovador.

“Tanto Massa como Randazzo y otras figuras como gobernadores, son las reservas que el peronismo debe tener de cara al futro, un peronismo que tiene que mejorar con más vocación democrática y nivel de dialogo y no tratar que a la Argentina le vaya mal”, expresó.

“Hay que salir del esquema autoritario porque nos aleja de la gente. Hay que ir a elecciones con figuras que muestren ese cambio y esto nos permitirá tener otra vez la valoración de la ciudadanía”, continuó el senador.

“Lo que ha hecho Soria es correcto para salir del esquema cerrado más vinculado a La Cámpora”, sostuvo sobre la invitación que el presidente del Justicialismo provincial le hizo a Massa para que arribe a la provincia.

PICHETTO-MASSA CON RUIDOS Y AMADO BOUDOU CANDIDATO

La relación Pichetto-Massa ya no es lo que era. Lejos ha quedado la foto donde el senador y el diputado se mostraban consensuando proyectos importantes como el Presupuesto Nacional y el impuesto a las Ganancias. O en la foto que compartieron (en julio pasado) cuando se mostraron en una fábrica de autopartes en Tigre, y en la que también estuvieron el intendente local Julio Zamora y el senador Juan Manuel Abal Medina, entre otros peronistas.Ahora, el inoxidable Miguel Ángel se muestra desilusionado con Sergio Tomás: todo comenzó cuando el Frente Renovador quedó pegado a los K con el tema de Ganancias y votando junto a Axel Kicillof. Y que para coronarla, a los pocos días, Massa se mostró comiendo sushi en su casa con funcionarios macristas como Rogelio Frigerio y Mario Quintana. “Se quedó enojado, Sergio no puede andar de un lado al otro”, dijo un senador peronista del interior del país que habló del tema con el clon de Frank Underwood.Otros hechos también incomodaron a Pichetto: el viaje de Massa a EE.UU. para participar de la asunción de Donald John Trump pero también, mostrándose en la marcha AntiTrump, y la minigira que Sergio Tomás hizo por Río Negro, junto a Martín Soria, justo en los pagos políticos de Don Miguel. Más allá de que hablaron por teléfono la semana pasada -antes de la votación en Diputados por las ART-, el “divorcio” entre ambos peronistas tiene también como condimento el acuerdo político del tigrense con Margarita Stolbizer; no por las denuncias de la diputada del GEN, sino porque las ideas de Massa sobre imputabilidad e inmigrantes quedan relegadas cuando se junta con su Margarita. El año electoral tiene ese qué sé yo..

La Cámpora tipo ná

Pinamar, pizza, sol, arena y mar… todo eso y mucho más, se vio en el encuentro de lo que algunos bautizan como “La Cámpora de Mauricio”. En los pagos del intendente macrista Martín Yeza, se juntó un grupete que, entre empanadas, pizzas y delivery, intenta armar políticamente en los sectores juveniles en nombre de Mauricio Macri. Los muchachos de “La Generación” se juntan, durante el año, en locales partidarios como “La terraza de Rivadavia”, frente al Congreso. Estos 300 referentes “sub 40” trabajan en varios niveles de gobierno y en distintos distritos. En la reunión de Pinamar, los “jóvenes PRO” conformaron una nueva mesa de conducción, en la que se destacan el legislador porteño Maxi Sahonero, Mariano Capero -intendente de Yerba Buena, Tucumán-, Alex Campbell (relación con municipios en la Provincia), Tomás Kroyer (subsecretario de Malcorra y destacado jugador de los picados en Olivos) y gente de confianza de Marcos Peña, como Juan Manuel Fernández y María Pía Delneri. ¿Pondrán el pecho los jóvenes para defender temas complejos, como el Correo o la baja de las jubilaciones? Un timbreo a la derecha…

Aimé

Para cerrar, hay un candidato que se las va a traer… Currículum tiene: fue director de la ANSES, ministro de Economía y como lauro mayor, fue vicepresidente de la Nación; todo eso, bajo la conducción política de Cristina Fernández de Kirchner. Finalizado el segundo mandato presidencial de CFK, Amado Boudou pasó al ostracismo político, en virtud de sus complicaciones judiciales como el caso Ciccone o la imputación de enriquecimiento ilícito, entre otras. Y hoy, eso lo vivencia cuando llama a viejos amigos y colaboradores, quienes no le atienden el teléfono. Pero Aimé no se amilana y ahora, se prepara para competir, ni más ni menos, que como candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. La postulación del guitarrista será por PPT, la Corriente Patria Para Todos, en la que comparte vereda política con Juan Gabriel Mariotto y Fernando Esteche. Algunos peronistas porteños piensan que un par de puntos puede lograr gracias a votos ultra kirchneristas y no descartan que, de ese modo, termine complicando las posibilidades del postulante de La Cámpora, el ex capo de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde. Vengo bancando este proyecto…