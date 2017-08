Mira acá el video de la formulación de cargos a los hermanos Rodríguez por el homicidio de “Jani” Do Campo

(NOTI-RIO Expone el audio y el video del momento de la formulación de cargos por el homicidio de Juan Manuel Do Campo ocurrido el sábado 19 de agosto de 2017 en Río Colorado)

El martes desde las 19 horas, se concretó la primera formulación de cargos en la provincia de un homicidio se realizó en Choele Choel, con un hecho de sangre que se desarrollo 48 horas antes en Río Colorado.

La audiencia de formulación de cargos, fue en la oficina judicial de Choele Choel, donde en una pequeña sala, el juez de garantía Roberto Gaviña, presidio la audiencia, en la que el ministerio publico formulo los cargos contra dos hermanos, Rodríguez que estuvieron acompañados por sus defensores.

NOTI-RIO en exclusiva participó de la audiencia donde se expusieron las pruebas en la causa caratulada como Do Campo Juan Manuel (victima), Contra Rodríguez Pablo Fabián y Rodríguez José Humberto. En Homicidio agravado con alevosía.

Este medio pone en consideran el video de la presentación exceptuando los momentos donde se exponían los nombres y las participación de los testigos que ya están integrada en la causa. Para no entorpecer la investigación y por el temor a una posible represalia contra los mismos.



La fiscalía integrada por Daniel Zornita y Germán Balditerra formuló la acusación detallando pasos de la investigación que se inició cuando la víctima aún no había sido trasladada al hospital.

Señalaron como pruebas los distintos testimonios, que situaron en el local a los hermanos Rodríguez, a los que se sumaron testimonios de su traslado en un taxi, dejando en el lugar abandonada una motocicleta, la que fue peritada, al igual que el arma que habría sido usada y prendas de vestir que fueron secuestrados en diversos allanamientos.

Cuando el local nocturno cerro sus puertas de desencadenó la tragedia.

En un momento dado, comenzó una pelea y fue entonces que José Rodríguez logra sujetar a “Jani” Do Campo desde atrás y Paulo saca entre sur ropa un objeto le aplicó un número no determinado de puntazos, pero no menos de 14 heridas y algunas de ellas fue de carácter grave.

La fiscalía marcó que los dos hermanos fueron parte de la agresión, por lo que se solicitó la pena máxima, por tratarse de un homicidio agravado por alevosía y ensañamiento, que se pena con cadena perpetua.

Además se solicitó prisión preventiva por 60 días, mientras se finaliza con las pruebas restantes, tales como ADN, resultados de la autopsia y pericias del arma entre otras cosas. El pedido de prisión se sostuvo en el peligro de fuga, dado que se trata de hermanos oriundos de Misiones de una localidad cercana al Paraguay.

El juez de garantía Roberto Gaviña adhirió a la solicitud de la prisión preventiva por los próximos dos meses y los hermanos Rodríguez quedaron alojados en la unidad de Choele Choel.

Los defensores Josefina Santos, y Ricardo Stadler, solicitaron la revisión, sosteniendo que ninguno de los testigos de la fiscalía estuvo en el momento de la agresión, por lo cual no pueden ubicar al autor del hecho. Por su parte Stadler, indicó que su defendido lleva 9 años viviendo en la localidad y que tiene esposa y 3 hijos, por lo que no comparte la prisión preventiva, dado que no existe peligro de fuga por lo que solicitó que se admitan presentaciones diarias en la policía.

Los acusados no se expresaron durante la formulación de cargos, que fue la primera en un hecho grave, realizada en la provincia, bajo el nuevo código.