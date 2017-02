Nadina Díaz va por un nuevo mandato en la Defensoría del Pueblo

Nadina Díaz quiere seguir como defensora del Pueblo de Río Negro.

Ayer confirmó que buscará otros cinco años en el organismo de control y no descartó una prórroga directa de su mandato, que concluye el 2 de mayo.

“Es una de las posibilidades que prevé la Ley 2756”, afirmó la abogada reginense.

Sin embargo, vale destacar que la norma mencionada es clara al afirmar que el período es “improrrogable” y que sólo se puede extender 120 días si la Legislatura no designa un sucesor.

“Nos mantenemos expectantes para ver cómo van a tomar las autoridades el procedimiento de elección o de reelección”, sostuvo la defensora. “No sé cómo se va a interpretar la ley, que no da grandes detalles al respecto. Habría que preguntar en la Legislatura provincial”, completó.

Sobre las razones para mantener el cargo, aseguró que “hay muchas cuestiones pendientes. En enero abrimos en Las Grutas la décima delegación de la Defensoría y tenemos más proyectos para presentar.

“Les va a seguir molestando”

Díaz fue consultada sobre las críticas a su desempeño, por la cercanía con el gobierno provincial a partir de su participación en inauguraciones y festejos de aniversarios.

“Me asombra dónde está la contradicción, cuando la Defensoría es invitada a los actos como tal, y nos invitan porque tenemos algún tipo de injerencia, porque tenemos acciones concretas en cada punto de la provincia”, se defendió.

Luego afirmó que “es la primera vez que la Defensoría se hace presente en cada punto de la provincia de manera personalizada”.

Recordando que uno de los cuestionamientos principales surgió desde la CTA Autónoma, Díaz dijo no entender “la tergiversación de esto. No sé cuáles son las reales intenciones de este personaje, que me ha agredido como mujer”, enfatizó, aunque sin nombrar a nadie.

Para Díaz la Defensoría del Pueblo “no es un lugar para nada fácil. Muchas veces se entiende como un dedo crítico, pero en realidad es un colaborador entre la administración provincial y los vecinos”.

P- Tal vez tenga que ver con que usted es hija de un legislador del oficialismo…

R- Yo estoy orgullosa de mi padre. Tanto él como yo nos movemos mucho con el trabajo. Y si es eso lo que molesta, les va a seguir molestando porque vamos a estar en todos los lugares donde se nos requiera.