Nico Montanari no pudo llegar en la final del 52 Campeonato internacional de Kart en Brasil, pero vivió un fin de semana de mucha intensidad

Viernes y sábado se disputaron en el Kartodromo Beto Carrero en Santa Caterina las mangas clasificatorias y la final del Campeonato internacional brasilero de Kart , en los entrenamientos del jueves Nicolas después de algunos contratiempos y golpe incluido finalizaba 2do en la categoría Senior B .

Más de 43 kart con pilotos del Stock Car , y de los camiones de Brasil todos en una misma pista con un nivel muy alto y ahí el único argentino Nicolas Montanari.de Río Colorado.

Tres mangas clasificatorias disputó el día viernes , en la primera fue puesto 25 , en la segunda manga luego de sortear algunos accidentes llego a estar décimo pero finalizó Puesto 15 y en la última Manga largando desde el puesto 15 , un error de los que largaban adelante lo hizo tirarse afuera perdiendo toda posibilidad de buscar una buena ubicación para la final.

” La verdad que no se nos dio clasificar mejor, es muy difícil, el nivel es muy alto, me sirvió mucho de experiencia , y darme cuenta de la magnitud que tiene Brasil en Karting ”

Este Sabado en el Warm Up Nico se tocó con un compañero y nuevamente a reparar el kart para la final que la largo ubicado en el puesto 26 ,

Luego de pasar algunos kart y ubicarse 20, haciendo una carrera limpia y prolija con el objetivo de terminar, lamentablemente en la última vuelta faltando 300 metros después de sobrepasar a un rival un toque de atrás lo hace hacer un semitrompo y quedarse fuera de la competencia.

” Una pena que faltando tan poco no poder terminar la carrera , pero me voy muy satisfecho , agradeciendo al equipo de Floriánopolis JZ Racing y a los hermanos Borghese Lautaro y Laureano, muy contento con esta nueva experiencia, una pena que no pudimos ser protagonistas de esta carrera , pero hay revancha el próximo año vamos a volver”

” De apoco fuimos conociendo el circuito , puesta a punto, la goma, un gran nivel , me voy dentro de todo conforme , sabia que no venia a buscar el campeonato, más que nada venia hacer una experiencia, me tocó una categoría brava , picante con muchos autos”

“Este es el comienzo de una nueva etapa totalmente satisfecho , fue un placer correr en este circuito internacional y nos veremos el año que viene

