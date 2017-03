NoAflojemos, la campaña que lanzó Mauricio Macri en Facebook

Durante la madrugada de este jueves, el presidente Mauricio Macri convocó a sus seguidores de la red social Facebook a sumarse a la campaña #NoAflojemos.

“Recorriendo el país me dijeron una y otra vez ‘no aflojes Mauricio, no aflojes’. Ahora yo les digo: no aflojemos. No nos demos por vencidos. No escuchemos las voces de quienes nos quieren desanimar”, explicó el mandatario.

“Si tenés a mano papel y marcador agregá tu foto en los comentarios. Voy a mirar todas las que lleguen”, añadió.

