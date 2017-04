“Nos prometieron un ATN que nunca llegó”, dijo el intendente de La Adela

El intendente de La Adela, Juan Barrionuevo, fue al aeropuerto a recibir a los funcionarios macristas que visitaron la ciudad por las inundaciones. Se quejó de los incumplimientos del Ejecutivo por los incendios.

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, dijo este miércoles que se comunicará personalmente con el intendente de La Adela, Juan Barrionuevo, para interiorizarse de las quejas ante la falta de llegada de aportes prometidos por la emergencia de los incendios en el oeste y sur de la provincia. En el último verano se quemaron 1,3 millones de hectáreas en esa zona de la provincia.

“No podemos darle ATN a los productores. La ley no permite esa asistencia. Hay distintas herramientas del Ministerio de Agroindustria para asistir, para alambrados, por ejemplo. Trabajamos con las herramientas disponibles a pesar de que heredamos un estado quebrado y desfinanciado”, señaló el funcionario macrista. Y prometió: ‘Voy a hablar personalmente con el intendente de La Adela para ver lo que él entiende que se comprometieron a entregar desde el ministerio de Agroindustria‘.

En el aeropuerto local, el intendente de La Adela, Juan Barrionuevo, no pudo ingresar a la reunión de Frigerio con algunos intendentes. “El incendio desvastó el 70 por ciento de la superficie del departamento. Nos prometieron un ATN que nunca nos llegó. Estuvo el ministro Bergman en La Adela, a la semana volvió a venir junto al ministro de agroindustria Buryaile. Ahora voy a acercarle la carpeta al ministro Frigerio aunque no fuimos invitados. Queremos paliar la situación de desequilibro financiero. Los incendios y las inundaciones nos ha pegado durísimo. Estamos atrasados con los sueldos. Nunca nos pasó. Los funcionaron no han cobrado”, explicó en declaraciones radiales.

“Ahora el tema del agua nos ha perjudicado y mucho. Estamos entre la barda y el río. Cayeron 150 milímetros. Esto hizo que más allá que teníamos previsto tuvimos que evacuar familias, tenemos viviendas bajo agua”, contó.

Consultado sobre si había voluntad política de Nación para ayudar a los municipios, no dudó: “Me parece que no. No es de ahora, ya venimos con los incendios. Nos confiamos, nosotros y la también la Asociación Rural del sur pampeano con todos sus productores, no hemos tenido ni siqueira un llamado telefónico”.

“Esto también a nosotros nos desacomoda de una forma muy de golpe. Más allá de todo la voluntad política de Nación, en el caso de La Adela no ha llegado con la buena predisposición que ha llegado en otros lugares”, completó.