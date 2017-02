Nuevas escuchas a CFK exponen su furia contra Pichetto y críticas al PJ

Nuevas escuchas telefónicas a Cristina Fernández trascendieron ayer y dejaron mal expuesta la intimidad de la ex presidenta en su trato verbal con ex funcionarios de su entorno. “En algunas lo destroza al líder del bloque PJ en el Senado, Miguel Angel Pichetto, y en otra manda a los peronistas a ‘lacrarse el orto’”, señalaron los que conocieron detalles de las grabaciones, que ayer publicaron Infobae y el perfil.com También llamó a “apretar a jueces y fiscales para que citen a (el espía Antonio) Stiuso”.

Según lo divulgado por los siticios informativos citados arriba, en el expediente por la causa del negocio de la efedrina que instruye el juez federal Ariel Lijo e interviene el fiscal Guillermo Marijuan, se escuchan estas frases de Cristina Fernández: “Hay que terminar con este psicópata, llamalo a Martín y que se mueva para apretar a jueces y fiscales para que citen a Stiuso”.

Infobae consignó que hay 88 cds con grabaciones -que aún están en poder de la AFI- y que aportan otros datos que llamaron la atención de los empleados del Juzgado Criminal y Correcional Federal 4.

Indignado por la filtración de las escuchas -en momentos en que CFK evalúa presentarse como candidata del PJ para las elecciones legislativas de octubre- Oscar Parrilli cargó contra el juez Ariel Lijo. Lo acusó por “enemistas manifiesta” por las filtraciones de audios a la prensa que contienen diálogos entre él y la ex jefa de Estado.

Por ejemplo, en una de las llamadas se escucha a una Cristina muy enojada con Miguel Ángel Pichetto, a quien llama “un traidor hijo de puta”.

Pichetto fue líder del bloque del Frente para la Victoria en el Senado durante la gestión de CFK y aún hoy lidera la bancada aunque tuvo muchos gestos de acercamiento con el oficialismo. Y cada vez que le preguntan por su ex jefa habla de un “ciclo agotado”.

Pichetto no es el único peronista con el que la ex mandataria está enojada. Hay, aseguran, otro diálogo en la causa. “¿Vas a ir al Congreso del PJ? Lo eligieron a Gioja Presidente”, interpeló Parrilli. Y la ex jefa de Estado contestó: “Ni en pedo, que se suturen el orto”.

Las escuchas fueron autorizadas por Lijo el año pasado en el marco de la causa que investiga la protección que habría recibido Ibar Pérez Corradi desde el gobierno kirchnerista. Era quien compraba y distribuía la efedrina que el Estado importaba para distribuir a los laboratorios farmacéuticos.

La efedrina era triangulada a un cartel mexicano y con parte de ese dinero se habría financiado la campaña política con la que CFK llegó a la presidencia en 20o7.