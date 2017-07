Odarda exigió apurar la ley para mujeres golpeadas

La senadora nacional Magdalena Odarda criticó al macrismo por frenar el tratamiento de la ley que declara la emergencia social por la violencia contra las mujeres. Recordó que la iniciativa -de su autoría- ya tiene la aprobación del Senado y afirmó: “Quiero ir a la Cámara de Diputados para sacar del cajón el proyecto”.

La senadora recordó que el 8 de junio de 2016 el proyecto se aprobó por unanimidad en el Cámara Alta. “Nuestra iniciativa, que se dictaminó en conjunto con proyectos de otros legisladores, crea casas-refugio en todo el país y les reconoce a las mujeres víctimas de violencia el derecho a una asignación, el equivalente a un ingreso similar a un salario mínimo, vital y móvil”, explicó.

“Lamentablemente, desde hace un año este proyecto no se debate en Diputados”, aseguró. “En 2016, he sido testigo de una reunión comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, donde los legisladores del oficialismo se retiraban para dejar sin quórum la comisión. Desde entonces no se ha tratado nunca más, por ello he presentado una cuestión de privilegio en el Senado, porque no se puede bloquear un proyecto sin siquiera dar la discusión”, destacó Odarda.

“El Congreso no puede dar respuesta a los problemas de fondo de nuestra sociedad si una de las dos cámaras se niega a debatir y considerar los proyectos que le envía la otra”, sentenció. En campaña, Odarda aseguró que si es elegida diputada “dará la batalla ahí” para lograr que se vote la ley de emergencia par las mujeres golpeadas.

Qué dice el proyecto de ley

Refugios

La ley obliga a crear en todo el país centros de día y refugios como instancias de tránsito para la atención de las mujeres víctimas que corran riesgo en su domicilio. Los albergues deberán alojar también a sus hijos.

Aportes

Las mujeres que se encuentren en situación de emergencia social recibirán una asignación económica mensual equivalente a un salario mínimo, vital y móvil. El aporte deberá ser abonado por la Anses.

