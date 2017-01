Odarda reclama Sesiones Extraordinarias en el Congreso para prevenir nuevos incendios

La Senadora Nacional Magdalena Odarda (Frente Progresista CC ARI), agradece y felicita a todos los bomberos voluntarios que pusieron en riesgo su vida para combatir los incendios en la Patagonia las últimas semanas. “Han demostrado, como siempre, que su labor es vital ante situaciones de emergencias como la que vivimos en la Patagonia los últimos días, sobretodo, ante la ausencia de políticas concretas del Estado Nacional para prevenir el fuego. Es imprescindible que no se postergue más la aprobación de nuestro proyecto de ley que previene los incendios de bosques, el cual ya tiene dictamen favorable por unanimidad en la Cámara Alta. Es necesario que el Presidente convoque a extraordinarias por este tema, sobre todo por los nuevos focos de incendio en la zona cordillerana”, expresó la rionegrina.

La legisladora de la CC-ARI solicitó también se trate en extraordinarias el proyecto por el cual se le otorga cobertura de ART a los bomberos voluntarios: “De haber ocurrido un accidente durante el servicio de los bomberos durante estos acontecimientos, no contaban con cobertura de ART para cubrir los tratamientos que fuesen necesarios. Cada día que pasa, ponemos más bomberos en peligro. No tenemos que vivir una nueva catástrofe para tomar conciencia y avanzar con nuestro proyecto de ART en el Congreso Nacional, es nuestra responsabilidad”, explicó Odarda.

Por último, la parlamentaria nacional recordó que el proyecto de ley que presentó en el Senado durante 2016 cuenta con el apoyo de más de 42 senadores, de todas las fuerzas políticas. “Ha sido también muy importante el apoyo del Gobierno Nacional y del Gobierno de Río Negro, y debemos agradecerlo. Ahora es necesario que se convoque urgente al Congreso para avanzar en el debate y aprobación del expediente, para que pronto los bomberos voluntarios puedan estar cubiertos con una ART, como sí lo están los bomberos en Mendoza. Si no, haremos responsables a quienes obstaculizan el proyecto de las consecuencias que cualquier accidente puede generarle a nuestros héroes”, concluyó Odarda.