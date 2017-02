Odarda revela trama de hostigamiento de Lewis a jueces rionegrinos que incluyen denuncias falsas

A pesar de las constantes y permanentes maniobras dilatorias que viene realizando la empresa Lago Escondido o “Hidden Lake S.A.”, a fin de suspender la ejecución de la sentencia del STJ que ordena la apertura del camino de Tacuifí para acceder al lago, finalmente se ha integrado el tribunal de la Cámara Civil de Bariloche que deberá resolver sobre las cuestiones que hacen al modo y tiempo en que la Provincia de Río Negro deberá proceder a la apertura del mencionado camino, luego de más de 12 años de juicio y a casi 7 años de la resolución 064 del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro que la ordenaba.

Innumerables han sido las medidas de dilación, denuncias improcedentes y hostigamiento artero contra los jueces intervinientes en la causa por el libre acceso al Lago Escondido que ha planteado la empresa propiedad del Magnate inglés Joseph Lewis, a la hora de pretender dilatar así indebidamente el cumplimiento de la sentencia de 2009 que ordena la apertura del citado camino de Tacuifí, preexistente a la estancia Hidden Lake y que ha servido como camino vecinal durante décadas.

Entre otras maniobras dilatorias, los apoderados de la empresa Hidden Lake S.A. José Luis Bianco y Pablo González, no han cesado de recusar, denunciar, amedrentar y hostigar a los distintos jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de Bariloche y a los demás funcionarios intervinientes que debían dar cumplimiento a la orden de apertura del camino de Tacuifí impartida por el STJ en su sentencia de 2009, comenzando en su diatriba por los jueces Juan Lagomarsino y Marina Venerandi por una supuesta “parcialidad” que terminó por no ser tal. Realizaron al efecto denuncias ante el Consejo de la Magistratura y presentaron un recurso de casación ante el STJ, que luego de ser rechazado por la Cámara terminó siendo objeto de otro recurso de Queja por parte de los abogados de Lewis. A su vez, dichos letrados denunciarían también a la Secretaria de la Cámara Civil de Bariloche, Dra. Angela Alba Posse, quien finalmente se apartó de la causa para ser reemplazada por el Dr. Mariano Castro.

No contentos con ello, los apoderados de Lewis continuaron con su estrategia de dilación procesal a fin de que su representado continúe incumpliendo con el mandato judicial de apertura del camino, planteando nuevos incidentes de recusación, de casación (Secretaría Judicial Stj Nº1 – Civil, Comercial, de Minería, Expediente: 28041/15) y de queja, haciendo incurrir al aparato judicial en un dispendio inusitado e innecesario de expedientes que no condujeron más que a obtener un tiempo para garantizar la ilegítima privacidad absoluta que viene gozando sobre el Lago Escondido el millonario inglés que abona su sueldo.

Ante semejante arremetida contra la justicia, los jueces del STJ Liliana Laura Piccinini, Adriana Cecilia Zaratiegui y Sergio Barotto plantearon también excusarse de entender en la causa cuando ésta arribara al STJ, reconociéndose solamente a la primera tal posibilidad y siendo reemplazada por la Dra. Sandra Filipuzzi de Vázquez. La Dra. Piccinini por haber intervenido como Procuradora General en el expediente principal de la causa y los segundos por haber actuado como miembros del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Rio Negro en el expediente caratulado: “BIANCO, JOSE s/DENUNCIA” (Expte. CMD-14-0002) en que Lewis denunciara a los Jueces Lagomarsino y Venerandi por supuesta “parcialidad”. Con dicha medida la justicia terminó demorándose más de un año hasta noviembre de 2015 para reanudar los plazos.

Finalmente, con fecha 22 de diciembre de 2016, la Cámara Civil y Comercial de Bariloche (Nro. 2da. Instancia: 16935-044-13), en orden a dictar el nuevo pronunciamiento conforme lo dispuesto por el Superior Tribunal de Justicia, se integra el Tribunal con los jueces subrogantes Dres. Carlos Rinaldis, Jorge Serra y Héctor Leguizamón Pondal, dado que todos los demás jueces han sido recusados o denunciados por Lago Escondido y sus abogados, o han debido excusarse.

A pesar de todo ello, el cerco judicial sobre la empresa Hidden Lake S.A. se está cerrando, encontrándose actualmente la justicia por resolver en definitiva lo que, desde hace más de 12 años, la ciudadanía de Río Negro y el país vienen planteando justamente a fin de brindar fiel cumplimiento al derecho de todos al libre acceso al Lago Escondido por el camino preexistente de Tacuifí.