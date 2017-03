Ofrecerán a UNTER para un cargo de dedicación simple “un monto de unos 14 mil pesos”

La ministra, Mónica Silva, indicó que la propuesta es para el “primer cuatrimestre del año”, y explicó que para ese período la estimación inflacionaria realizada es del 6,7 por ciento, lo cual desde su punto de vista, convierte al 14 por ciento propuesto, que ya fue rechazado, en un punto de partida para “establecer un clima de diálogo”.

La ministra de Educación y Derechos Humanos, Mónica Silva, anunció que propondrá en la paritaria de este lunes a UNTER para el “cargo testigo un monto de unos 14 mil pesos” para quienes ocupan cargos de “dedicación simple” y opinó que se trata de una propuesta a “considerar” por parte del sindicato.

En declaraciones realizadas al programa “La batidora” que se emite por Radio del Sur de Viedma, Silva indicó que la propuesta es para el “primer cuatrimestre del año”, y explicó que para ese período la estimación inflacionaria realizada es del 6,7 por ciento, lo cual desde su punto de vista, convierte al 14 por ciento propuesto, que ya fue rechazado, en un punto de partida para “establecer un clima de diálogo”. En la entrevista, la funcionaria, circunscribió las negociaciones para la primera parte del año. Después de que el INDEC fijara en un 3,8 por ciento la inflación de los dos primeros meses del año, es muy factible que en el primer trimestre se supere el cinco por ciento, desdibujando por completo las estimaciones de una inflación anual de alrededor del 18 por ciento como sostiene el gobierno provincial.

Para la Ministra la convocatoria de la CTERA a unas nuevas dos jornadas de huelga la semana venidera, los días miércoles y jueves, eran algo más que “probable” y puntualizó que nuevamente la medida “atravesaría el país”. La UNTER, como sucedió esta semana, también adherirá a estas dos nuevas jornadas de huelga.

Por último, Silva sostuvo que “todo está dispuesto” para que entre en vigencia en 58 establecimientos educativos de la provincia la “nueva escuela secundaria”, consideró que representa una mejor propuesta laboral para los docentes y una alternativa superadora en términos pedagógicos para los alumnos, al tiempo que advirtió que aquellos que no tomen “cargos” los días lunes y martes próximos no podrán acceder luego, y consideró respecto a la decisión de UNTER que “impugnar una asamblea no es algo sencillo”.