El precandidato a senador nacional del partido Cumplir Florencio Randazzo dio su primera entrevista de campaña para las inminentes PASO en el canal C5N, donde fue entrevistado por los periodistas Víctor Hugo Morales, Gustavo Sylvestre y Roberto Navarro.

Con momentos picantes entre el entrevistado y los entrevistadores, Randazzo respondió a todas las preguntas sin dar respuestas esquivas y contrarrestó, en varias oportunidades, las consultas de los periodistas, sobre todo, cuando hacían una suerte de defensa de la ex presidenta Cristina Kirchner.

“Lo que cuesta creer es que en realidad hayan constituido un nuevo frente sin el peronismo para no permitirme a mí participar de una PASO. Es inentendible y a mí me produce un profundo dolor esto, así de simple es esto”, aseguró el candidato al repasar el momento en que su participación en las PASO presidenciales de 2015 fue declinada.

“Me pareció que lo más prudente era llamarme a silencio, no soy ni panelista de televisión ni denunciador serial ni desempeño ningún cargo público y me pareció que era prudente respetar a un gobierno elegido constitucionalmente y darle tiempo porque en ese gobierno seguramente estaba la ilusión de millones de argentinos que querían que les vaya bien, aún los que no lo habían votado”, continuó Randazzo al hablar sobre los largos días de silencio que mantuvo desde su anuncio como candidato.

Entre los cruces más fuertes que se dieron están los que protagonizó con Morales, dada la continua acusación del periodista al grupo Clarín.

“Mauricio Macri es fruto de nuestros errores”, dijo Randazzo e inmediatamente Víctor Hugo lo interrumpió. “No, es fruto de una mafia mediática que usted la padeció en tanto integrante del gobierno”. “Es una simplificación eso, Víctor Hugo. No subestimen a la gente”, respondió el ex ministro. “Yo no tengo ninguna duda de que seguramente eso ha contribuido, ahora nosotros hemos cometido una serie de errores de los que ni siquiera nos hemos hecho cargo. La selección del candidato en aquel momento, un candidato que habíamos bombardeado durante muchos años”. se sinceró Randazzo.

“¿Usted sabe o no sabe que Clarín es una mafia mediática?”, lo desafió Morales. “Pero no es un problema de Clarín, Víctor Hugo, es un problema de todos los monopolios que en realidad defienden intereses por encima del interés general. Yo tengo la convicción de que soy un hombre autónomo y defiendo la política emancipada de cualquier factor de poder. De los diarios, de los medios de comunicación.”, le respondió.

Con la situación subiendo a su punto de ebullición poco a poco, Navarro, para apoyar la teoría de Morales, consultó: “¿Por qué las acusaciones judiciales son solamente con la gente que se queda cerca de Cristina y todo el que se aleja para un lado o para otro deja de ser perseguido por los medios y la justicia?”.

“No es así, Roberto, no es así…Acusaciones tenemos todos, cuál es la actitud que nosotros tenemos frente a las acusaciones…”, respondió el candidato. “No leo los diarios porque creo poco en todos”, agregó más tarde al responderle a Víctor Hugo quien nuevamente insistía con las operaciones mediáticas. “Hay diarios que no mienten, Página 12 no miente. Clarín y La Nación sí”, afirmó el periodista. Rápido de reflejos, Randazzo retrucó: “Es relativo lo que usted dice, en Página 12 hace poquitos días escribió (Horacio) Verbitsky una nota donde mentía en todo lo que decía, como que a mi me financiaba la campaña de Vidal”.

Contra Cristina. Durante su entrevista, Randazzo aprovechó también para disparar contra la ex presidenta, ahora candidata a senadora.

“Yo quiero confesarle, porque se lo dije también a Cristina, que pensaba que Cristina no iba a ser candidata. Cristina hace 26 años que es candidata y sabe que yo soy de los convencidos de que en realidad los dirigentes políticos tienen que trabajar para generar su propio relevo y esa era la misión que para mi tenía Cristina”, sostuvo Randazzo.

“Cuando Cristina me designa nuevamente ministro del Interior, yo la voy a ver, era el 6 de diciembre de 2011, y le digo que iba a aceptar pero que quería que sepa que estaba en contra de su re reelección. Yo soy un hombre coherente, íntegramente moral”, continuó el ex funcionario que, ante la pregunta de porqué no aceptó acompañarla a Cristina en estos comicios, respondió: “Porque tengo diferencias con Cristina y las he conversado amablemente con ella”.

Contra Macri. “Este es un gobierno absolutamente insensible. Es un gobierno de ricos que gobierna para ricos, es un gobierno de pocos que ha perjudicado a casi todos los sectores”, arremetió Randazzo contra Cambiemos. “Lo que está haciendo Macri es una inmoralidad”, insistió.

“Este gobierno tiene una concepción ideológica que es absolutamente perversa y equivocada, fijense cual es el mecanismo que han utilizado para bajar la inflación: bajando el consumo y como si eso fuera poco, la emisión de las lebacs, que es una vergüenza”, agregó.