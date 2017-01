Pichetto sobre CFK: “un ex presidente no debería hacer nunca más política”

El jefe del bloque de senadores del FPV-PJ, Miguel Ángel Pichetto, se refirió a los dirigentes que continúan con su carrera a pesar de haber sido denunciados penalmente y consideró que “un ex presidente no debería hacer nunca más política”.

Ante las especulaciones sobre una posible candidatura de la ex presidenta Cristina Fernández para las elecciones legislativas, el senador consideró que “es altamente negativo” que un político, después de haber desempeñado esa función, aspire a un nuevo cargo.

Consultado por cómo ve a la ex mandataria en la puja por el liderazgo del peronismo, Pichetto respondió que Fernández actualmente “está más en una tarea de defensa frente al conjunto de acciones judiciales que la agobian”.

En una entrevista publicada esta mañana por el diario Clarín, el senador del Frente para la Victoria expresó su visión de que “con los ex presidentes se empieza con un gran reconocimiento y se termina siempre mal”.

“Es un signo dramático de la vida institucional argentina y hay que ver cómo se resuelve. Considero que los ex presidentes deberían tener una jurisdicción especial”, agregó.

Entrevista que le hizo al senador nacional rionegrino el periodista Marcelo Helfgot, publicada en Clarín

-Imagine que llega un marciano y pregunta qué es el peronismo… ¿Usted qué le dice?

-Que es un movimiento de carácter nacional que ha sido trascendente en la vida política de la Argentina desde los 40 y le ha tocado gobernar, adecuando políticas e instrumentos a la realidad de ese tiempo. Un movimiento flexible, con capacidad de adaptación a los procesos que se dan en el mundo. Y que es un partido de poder.

-¿Y cómo le explicaría que usted admitió haber servido a proyectos tan distintos como los de Menem, Duhalde y los Kirchner…?

-Que los he servido a todos con la mayor eficacia, porque soy un hombre de partido.

-¿Cuál se acercó más a su ideal?

-Cada uno ha gobernado en procesos históricos diferentes. El primer gobierno de Kirchner creo que fue una buena aproximación al peronismo: fuerte compromiso del Estado, tipo de cambio alto y competitivo, aliento de las exportaciones primarias. Ya venía del proceso de acomodamiento con Duhalde y Lavagna. A Menem le tocó un mundo sin ideologías. ¿Había otros caminos?, tal vez sí y no tendríamos que haber privatizado YPF.

-¿En doce años de servir a los Kirchner no sospechó de tamaña corrupción como la que se está investigando?

-Corrupción en determinados sectores del gobierno siempre aparecen y en general se han investigado. No veo hechos nuevos de los que en su momento se denunciaron. Algunos casos hoy están más amplificados. En muchas ocasiones se han tomado en la Argentina decisiones financieras que han beneficiado a muy pocas personas. Que también pasaron por Tribunales. Sin duda hacen falta controles. Es importante el rol de la Auditoría.

-¿Qué pasaría si Cristina entra al Senado y un juez pide su desafuero?

-En el Senado siempre hemos tenido la visión de cuidar a las figuras históricas. Esto no significa encubrimiento. Tengo la visión de que con los presidentes se empieza con un gran reconocimiento y se termina siempre mal. Es un signo dramático de la vida institucional argentina y hay que ver cómo se resuelve. Los americanos en su peor momento, que fue la renuncia de Nixon por espionaje, inmediatamente que asume Gerald Ford le da el indulto. Considero que los ex presidentes deberían tener una jurisdicción especial.

-Pero la diferencia es que acá los ex presidentes siguen en la carrera política…

-Es altamente negativo. Un problema cultural latinoamericano por lo difícil que resultan las sucesiones. Yo creo que un ex presidente no debería hacer nunca más política.

-¿A Cristina la ve en condiciones de recuperar el liderazgo en el peronismo?

-Está más en una tarea de defensa frente al conjunto de acciones judiciales que la agobian. Algunas totalmente injustas y otras en las que se investiga su responsabilidad.

-¿Por dónde ve la pelea de liderazgos?

-El peronismo necesita recrearse con liderazgos democráticos. Hay figuras como Urtubey y otros gobernadores jóvenes. Están Randazzo y Massa en provincia de Buenos Aires, donde este año se juega el futuro político del país. El peronismo tiene que ser un partido del sistema y no creerse el sistema mismo. Muchas veces nos asemejamos al PRI, a creer que el poder es para siempre…O a creer que la política es un bien conyugal y entonces podemos poner a nuestras mujeres de diputadas mientras el intendente gobierna el municipio. Esta tara la tenemos ya de origen.

-Y le cuesta funcionar fuera del poder…

-Al peronismo le cuesta ser un partido de la oposición, le cuesta construir alternativas democráticas, le cuesta funcionar en el Parlamento como parte del escenario de la gober- nabilidad. Ahora, es imprescindible hacerlo para demostrarle a la sociedad que no estamos para bloquear, para destruir, que estamos para construir opciones de cara al futuro. Como en aquella etapa de la renovación. Hay que plantear lo que pasa en el mundo, como el avance de China, que puede implicar una destrucción masiva de nuestras industrias. Comprender que Argentina tiene que cuidar sus fronteras, observar qué migrantes entran. Y si entran con antecedentes penales no hay que permitirles el ingreso.

-¿Cuando trató a los inmigrantes de “resaca” no le bajó el nivel al debate?

-Se quedaron más en la estética de la palabra que en la realidad. Cuando vemos lo que pasó en Once o en otros barrios de Buenos Aires, están tomados por organizaciones delictivas que manejan el narcotráfico y en su mayoría son de origen peruano. A los africanos los usan de mascarón de proa para el control de la calle. En los últimos 25 años ha habido un marco de políticas muy flexibles en materia migratoria. Y no tenemos un adecuado control migratorio. Entra cualquiera con antecedentes penales. Si uno lo dice se enojan los cónsules, pero esa es la verdad. No queremos debatir este tema, no lo hagamos. Argentina seguirá yendo definitivamente a la decadencia. Ahora hay bandas paraguayas que están sembrando marihuana.

-¿No es peligrosa su prédica en un país de inmigrantes?

-Tenemos que estar abiertos a las personas de buena voluntad que quieran venir a trabajar y no a realizar actividades ilegales. Once es territorio comanche, acá enfrente Plaza Congreso es tierra de nadie. La Policía tiene que recuperar la calle, la AFIP también. La política de seguridad tienen que estar construida sobre esta realidad.

-¿Cree que hay una continuidad con el anterior gobierno en políticas de seguridad?

-Yo pensé que este Gobierno tenía una orientación de derecha en materia de seguridad, lamentablemente todavía no lo ha demostrado.

-Entonces en el debate que se dio durante el kichnerismo debió estar más cerca de la mano dura que del garantismo…

-Son debates absolutamente viejos que se instalaron con Giuliani en Nueva York. Es como debatir la punibilidad de los menores. Son debates tramposos. Nadie desconoce que hay menores que cometen delitos de alta violencia y deben ser apartados de la sociedad porque son un riesgo. Votamos en el Senado un régimen especial para menores. Pero no es el tema principal. Y los extranjeros que cometan un delito hay que expulsarlos. Hay que ver lo que pasa en Europa, Estados Unidos. Acá hay miopes. Creen que Trump es un xenófono y presidente tonto…y si ganó las elecciones es porque supo comprender el deseo de los ciudadanos americanos.

-Nos estamos olvidando de Macri. ¿Le parece bien que se haya puesto un 8?

-Me parece una estupidez ponerse nota. El Gobierno ha tenido etapas de luces y de sombras. La economía no arrancó. Tienen un déficit más alto que el del kirchnerismo. Es difícil bajarlo, es un gasto duro. El tipo de cambio es muy bajo y así no se reactiva la economía.

-Y ustedes le tiran de la manga para sacar las leyes…

-Bueno, hemos hecho una tarea de defensa de las provincias y del sistema federal. El Gobierno ha tenido comportamientos discrecionales con la provincia y la Ciudad de Buenos Aires y eso provocó presión de las demás provincias, porque vieron allí actos injustos.

-¿Van a seguir colaborando con las leyes en un año electoral?

-Vamos a seguir trabajando junto a los gobernadores y el movimiento obrero. Por eso la experiencia del acuerdo por Ganancias fue importante. Pero sigo sosteniendo que el Gobierno debería convocar a un diálogo de políticas públicas sobre los temas que tienen que estar afuera del debate electoral: empleo, cómo crecemos, la defensa de la industria nacional frente a las importaciones. Después, que gane el que tenga mejores ideas. Si eso no ocurre, va a ser un año de tensiones.

-¿Si el Gobierno pierde la elección puede repetirse el derrumbe de la Alianza?

-Si eso sucede en provincia de Buenos Aires le va a pegar en la línea de flotación. Eso no significa que termine su gestión. Pero sin dudas se debilitaría. Y no sé si podría seguir su marcha hasta la terminación del mandato solo. Tal vez ahí tendría que ampliar la base de construcción y de diálogo político.

-¿Habla seguido con Macri?

-En contadas excepciones. He hablado una vez y luego me llamó por el tema de Ganancias.

-¿Se sentía más cómodo con el Congreso que funcionaba como una escribanía o con la negociación de leyes del último año?

-Cuando uno tiene mayoría se puede gobernar conduciendo las políticas. Es cierto que la última etapa fue una conducción muy dura, sin flexibilidad en el debate parlamentario. Se empezó a ver con la 125, que fue una derrota cuando pudo ser un acuerdo. Cuando el Senado está en manos opositoras debe actuar con prudencia, porque si implementa una política de bloqueo lo que se abre es un gobierno de decretismos, algo nocivo.

-¿Cobos fue un traidor?

-Ese concepto es para ignorantes. El problema fue de origen, no hacía falta la Concertación.

-Usted perdió la primera elección a gobernador con un radical de la Concertación.

-Perdí por poco. Los Kirchner fueron a Río Negro a apoyar a Saiz, nunca me acompañaron a un acto. Me aceptaban por una cuestión de eficacia, porque a lo mejor nunca me quisieron. Es más profundo, casi psicoanalítico. Pero no quiero ir al psicoanálisis, durante mucho tiempo fui. No hago más terapia ahora.

-¿Por qué iba al psicólogo?

-Al psicólogo uno va porque trata de encontrar un camino siempre en la vida. De ver si sus problemas y sus fragilidades se pueden mejorar. Fui en distintas etapas. Ya no voy.

-¿Le dieron de alta?

-(Risas) Tal vez nunca me dio de alta. Pero hay temas que tienen que ver con la infancia, cómo uno mata al padre psicoanalíticamente, las mujeres, lo gestual…Son etapas.

-¿Entró al peronismo en la Universidad?

-No, al peronismo entré después de Malvinas. Ya estaba en Sierra Grande. Cuando estudiaba en La Plata estaba en la izquierda.

-¿Usted de izquierda? Quién lo diría…

-Uno entra a la política para engancharse una mujer, como dice Dolina. Son errores de juventud. Estaba enamorado de una rubia que militaba en el Partido de los Trabajadores.