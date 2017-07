Pichetto: CFK “Llevó adelante su segundo mandato como si hubiera sacado el 90% de los votos y no le interesó la opinión de nadie”

La excusa del encuentro era presentar una nueva plataforma de negociación de bonos y acciones on line. Con vistas espectaculares a Puerto Madero en una noche despejada pero fría como la de ayer, no faltaron los tragos, las mini hamburguesas y hasta una banda tocando jazz. Pero una presencia modificó la rutina de estos encuentros clásicos entre los hombres del mundo financiero, la de Miguel Ángel Pichetto, una de las figuras a la vez históricas y claves del peronismo en el ámbito legislativo.

El senador fue invitado a disertar en el evento organizado por el Grupo SBS y estuvo en el escenario con el economista jefe de la entidad, Gustavo Cañonero (ex Deutsche Bank) y el periodista Carlos Pagni. Por supuesto que todos los interrogantes conducían al mismo punto: ¿puede Cristina Kirchner ganar las elecciones en la provincia?

Lejos de darle un tono intimista a la velada, Pichetto habló a viva voz casi como si lo estuviera haciendo en su banca del Senado. Y literalmente no dejó títere con cabeza.

“Es un error del peronismo ir tan dividido a la elección, claramente es un escenario propicio para el Gobierno. Cualquier libro de estrategia te diría que el ejército debe estar unido para ir al combate”. Y no se guardó críticas para la ex presidenta: “Llevó adelante su segundo mandato como si hubiera sacado el 90% de los votos y no le interesó la opinión de nadie. Ahora creó un nuevo frente pensando en la renovación política como sucedió con Macron en Francia. Pero la diferencia es que ella no ofrece ninguna novedad. Además, puso candidatos a dedo en casi todos los distritos que encima son ilustres desconocidos”.

Los hombres de negocios ven en el senador un hombre clave para que el Gobierno pueda pasar leyes importantes el año próximo en el Congreso, teniendo en cuenta además que es el jefe de bancada del bloque opositor, que es mayoritario. Y él se hizo cargo: “Tenemos que ir a un gran acuerdo nacional sobre los temas más relevantes para la Argentina, como la reforma tributaria, el tope al aumento del gasto en las provincias y los cambios en el sistema previsional”. Cambiemos, se mencionaba ayer en el encuentro, tiene todas las chances de salir airoso desde el punto de vista legislativo. Se estima que ganaría ocho senadores y además la composición opositora sería mucho menos recalcitrante que la actual, con una reducción significativa en la cantidad de legisladores kirchneristas. Pero también está por verse qué puede suceder si la ex presidenta llega al Senado y en qué condiciones.

El rionegrino también repartió algunas críticas para el Gobierno nacional, aunque se preocupó de no hablar puntualmente de Mauricio Macri: “Hacen muchas estupideces, como ésta del bono a 100 años. No sé si está bien o mal desde el punto de vista financiero, pero no lo podés hacer acá. Todavía nos acordamos del empréstito de la Baring Brothers que tardó 120 años en pagarse”. Y le apuntó también al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta: “Aumentó más del 30% el ABL cuando el propio Gobierno hablaba de una inflación del 17%. Eso no es gobernar bien”.

Entre los asistentes al encuentro estaban Ernesto Allaria (titular de BYMA), Eduardo Tapia (AR Partners), Fabio Saraniti (Banco Itaú), el economista Ramiro López Larroy, y no pasó desapercibida –porque no suele concurrir a este tipo de encuentros– la presencia del ex titular del Banco Nación, Juan Carlos Fábrega.

Para el momento del “finger food”, luego de las exposiciones, quedaron los diálogos entre los principales traders del mercado local. En las charlas se destacó la suba del dólar hasta un nuevo récord de $16,75 en las casas de cambio, pero también el cambio de postura del Gobierno.

“Cuando la divisa llegó a $16,50 en el mayorista salió a intervenir el Banco Nación para evitar un salto adicional, vendió USD 100 millones y no me extrañaría que continúe haciéndolo en los próximos días”, indicaban.

También se habló de la caída del precio de los bonos a lo largo de la semana, aunque no se ponían de acuerdo sobre las causas: para algunos es culpa de la candidatura de la ex presidenta y la incertidumbre que genera. Pero otros apuntaban en realidad a la suba de las tasas en Estados Unidos: la de diez años pasó de 2,15% anual a casi 2,40%, impactando en casi todos los mercados emergentes. Pero esta vez los títulos argentinos estuvieron entre los más impactados, especialmente los más largos.

Aun así muchos consideraban que la recaída de precios también era una invitación a comprar. El pago de intereses del bono Discount que se efectuó ayer también podría ayudar a este repunte, ya que podría haber reinversión en papeles locales.