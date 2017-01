Piden una urgente solución para el caso de un hombre peligroso en Río Colorado

(NOTI-RIO) Comerciantes y vecinos expresan a diario en los distintos ámbitos oficiales, su temor por la actitud de un hombre con evidentes problemas mentales, que tiene antecedentes criminales y deambula todo el día por la comunidad con actitudes amenazantes.

El hombre recibe un tratamiento médico ambulatorio en el hospital y que protagonizó algunos hechos de violencia. No

recibe contención familiar y ningún organismo estatal se hace cargo de su situación.

Dueños de distintos rubros comerciales señalan que la persona ingresa a los negocios para exigir comida, cigarrillos, golosinas o masitas y reacciona con violencia ante una posible negativa de los mismos.

También mujeres que salen a realizar caminata como ejercicios debieron cambiar los horarios, como los recorridos tras sufrir algún tipo de acosos.

Se trata de Jacobo Arcadio Álvarez, alias “Rambo” de 45 años, quien en 2004 fue condenado a doce años y seis meses de prisión, luego de hallárselo culpable del crimen de un jornalero Marcelo Javier Rodríguez, con quien compartían una humilde vivienda en Río Colorado, al que en diciembre de 2002 asesinó a golpes en la cabeza y posteriormente lo arrojó al río.

Además el personaje tenía en sus antecedentes condenas anteriores en suspenso por varios delitos.

“Rambo” recibe un “tratamiento” en el nosocomio local y tiene atención del grupo de profesionales de salud mental local.

Aunque en sus últimas internaciones por pedido de la Juez de Paz local, causó serios y múltiples daños en las habitaciones donde quemó almohadas, tállalas dañando las paredes camas y otros elementos de internación.

Amenazo y llegó a golpear a las profesionales que lo atendían en el hospital. Algunas de ellas por temor llegaron radicar as denuncias pertinentes.

“Este hombre es un psicópata que no entiende de reglas y mucho menos las quiere aceptar. El ejerce violencia para lograr sus objetivos.” Señaló unos de los médicos consultados.

La conducta no ha presentado cambios favorables, tampoco realiza tareas laborales, debido a su dificultad de salud psíquica mental.

Se trata de un sujeto con una patología psiquiátrica que le impide el avance en el programa de tratamiento individual y no se puede dimensionar.

Se informó que Jacobo Álvarez recibe un inyectable casi mensualmente, pero “No alcanza porque, e todo este tiempo nunca cambió su estado y cada día que pasa empeora mas y se torna más peligroso para la sociedad al que el mismo rechaza.” Señaló el médico.

UNA DE LAS COMERCIANTES:

Cecilia, propietaria de un multirrubro comentó a este medio. “Vengo temprano para abrir mi comercio y siempre me está esperando en la oscuridad y entra exigiéndome que le de cigarrillos y masita. Y se lo tengo que dar, porque cuando me negué me tiró toda la mercadería de la estantería. Algunos días llamamos a la policía otras veces me acompaña mi marido. Tenemos mucho miedo con las reacciones de esa persona.” Comentó