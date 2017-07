El plan desesperado del Gobierno para evitar que gobernadores se apropien de obras nacionales

El rionegrino Weretilneck y el intendente de Bariloche fueron los últimos en sumarse a la moda de adjudicarse logros de infraestructura que no financian. Otros casos ya había alertado al ministro Frigerio, quien cree que los spots televisivos no alcanzan y planea inundar las redes, anticipar anuncios y forzar a los candidatos a aclarar cada caso. Le piden a Klemensiewicz, secretaria de Hábitat, que suba el perfil. Guerra de solicitadas, carteles y folletos en el arranque oficial de campaña.

En el fragor de la campaña, el Gobierno tiene una certeza: si hasta ahora varios gobernadores se habían adjudicado obras que hacía la Nación, con carteles, anuncios y hasta spots televisivos, ahora que arrancó la carrera electoral el tema sólo puede empeorar.

El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, lo vio venir hace más de tres meses. En una reunión con el equipo encargado de la comunicación presidencial, que conduce Marcos Peña, se acordó entonces salir en los medios con el spot “Haciendo lo que hay que hacer”, como un modo de asociar el avance de la obra pública en todo el país a la gestión de Mauricio Macri.

El mensaje no alcanzó, y desde las filas de Frigerio reforzarán el plan: la estrategia es anticiparse y anunciar las obras de la Nación en cada provincia, antes de que el mandatario local se las apropie, y salir a informar rápidamente en cada lugar donde los gobernadores “se pasen de vivos” y se adjudiquen lo que ejecuta Nación.

“La idea no es confrontar con los gobernadores, pero estamos poniendo un énfasis especial en informar las obras que llevamos adelante”, indicaron a #BORDER desde el Gobierno. El plan se basa en “intervenciones dirigidas”, como solicitadas y notas en los diarios locales, informar en las redes sociales, y reforzarlo a través de los candidatos de Cambiemos en cada distrito.

Necesitados del apoyo de los mandatarios peronistas en el Congreso, el Gobierno no irá al choque directo ni al escrache a los “roba-obras”, pero habrá un esfuerzo comunicacional por dejar en claro qué es de cada uno.

“Hace décadas que ellos no hacen nada, cuando la gente se dé cuenta de todo lo que está haciendo este Gobierno, no vuelven más, y los gobernadores tienen miedo”, analizó ante #BORDER un muy optimista operador de Cambiemos, de esos que no necesitan tratar con el peronismo pero asesora en la materia comunicacional.

El último ejemplo lo vieron hace algunas horas en Río Negro, donde el gobernador Alberto Weretilneck, y el intendente de Bariloche, Gustavo Genusso, organizaron un acto para firmar el contrato de las obras para la construcción de una planta depuradora de líquidos cloacales, por 400 millones de pesos, y un nuevo sistema colector costero, por otros 200 millones, en el lago Nahuel Huapi. Este último, para colmo, fue adjudicado a CPC, la constructora de Cristóbal López.

Hasta ahora, todos los líquidos cloacales de Bariloche se tiraban al lago sin ningún tratamiento, y la Nación pagará la totalidad de las dos obras. “Estamos cuidando al resto del mundo, no a nosotros solos”, dijo en esa firma Genusso, que no pondrá un peso desde el municipio.

Pero hubo casos más groseros, que ya había generado bronca en el Gobierno y fueron recopilados por el diario Clarín. Ninguno tan increíble como el spot televisivo del gobernador de Chaco, Domingo Peppo, titulado “¿En qué andamos los chaqueños?”. Allí explica que “reactivó” la construcción de 5.200 viviendas, del Segundo Acueducto y de los puertos de Las Palmas y Barranqueras. Todas son obras que paga la Nación, a través del Ministerio que comanda Frigerio o del de Transporte que conduce Guillermo Dietrich. “Vos sabés lo que le hace bien a tu provincia: éste es tu gobierno”, cierra el spot el gobernador peronista,

Otro caso similar ocurrió en La Rioja, histórico feudo del peronismo. Ahí el gobernador Sergio Casas publicó varias solicitadas promocionando la construcción de viviendas (todas hechas por la Nación) bajo el slogan “Un Gobierno que piensa en la gente”.

Pero si los gobernadores no pueden resistirse a la tentación de subirse al tren del progreso en campaña, mucho menos los intendentes, más a salvo de los ojos del Poder Ejecutivo en su pago chico.

La pelea más descarnada, sin duda, se da en el conurbano, donde los intendentes picaron en punta con el recordadísimo estilo ploteador, que inauguraron los peronistas Verónica Magario, de La Matanza y Mario Ishii, de José C. Paz. #BORDER reveló que la matancera vive una pelea ciega y silenciosa con Marina Klemensiewicz, secretaria de Hábitat y la acusan de no hacer avanzar las obras a pesar de haber recibido los fondos.

La funcionaria macrista ya había sufrido en vivo cuando el intendente Jorge Ferraresi, de Avellaneda, decidió renombrar un polideportivo pagado mayoritariamente por la gestión de Macri como “Proyecto Nacional” y posar para la foto a fines del año pasado.

Un paso más allá llegó el intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo, que reparte folletos con su firma en los barrios donde el Gobierno nacional construye cloacas a través Aysa que directamente se adjudican todo:

“Un intenso trabajo que desarrollamos con nuestros equipos técnicos del Gobierno municipal, llegando con este imprescindible servicio a nuestros barrios“, se despachan las propagandas de Descalzo, sin sonrojarse ni poner un peso.

“Si quieren plotear sus obras, que ploteen la pobreza, la exclusión, la ignorancia y la inseguridad que es lo que han dejado en la provincia”, les había contestado -apenas empezó el problema- el ministro de Educación provincial, Alejandro Finocchiaro, flamante reemplazante de Esteban Bullrich en la cartera nacional.

Pero con menos prensa fiscalizadora, en el interior del país no se quedan atrás. El último caso que se publicó fue el del intendente kirchnerista de Gualeguaychú, Esteban Piaggio, que sacó comunicados atribuyéndose el proyecto Hábitat Suburbio Norte que incluye obras de agua, cloacas y redes pluviales por 118 millones de pesos, y que realiza, otra vez, la secretaría de Hábitat, que comanda Klemensiewicz, a quien algunos de sus colegas en el Gobierno le quieren rogar que suba el perfil y defienda su trabajo. “Este proyecto realizado por el gobierno municipal es un gran logro para dar más y mejor vida a una zona de la ciudad muy importante”, publicó en un comunicado el intendente entrerriano.

Paradójicamente, después de tantos casos, el Gobierno tuvo de su propia medicina, y este mes José Manuel De la Sota los acusó del mismo hurto del que ellos dicen ser víctimas.

“Son como los K, se roban nuestras obras”, bramó el ex gobernador de Córdoba al toparse en viaje con un cartel de obra del Gobierno nacional, en la autopista que va de Río cuarto a la ciudad capital. “¿Cómo pueden ser tan caraduras? La hice yo y la está terminando Schiaretti”, se indignó el cordobés, que explicó que el Poder Ejecutivo se comprometió a poner el 10 por ciento que faltaba para terminarla, pero el otro 90 por ciento había salido de las arcas provinciales.

La gente de Frigerio debe haber tomado para corregir la placa. Para reclamar, mejor empezar por casa.

