Polémico: Rubén López envió un saludo por el Día de la Mujer

El dirigente del Sindicato de la Fruta y legislador provincial por Juntos Somos Río Negro (JSRN) eligió la red social Facebook para enviar un saludo por el Día Internacional de la Mujer. El legislador está imputado en una causa que investiga un abuso sexual del que fue víctima una joven de 19 años, contratada para trabajar en una peña de Boca Juniors en Cipolletti. La joven denunció a López y también al jugador xeneize Luis Abramovich.

López comienza su extenso texto aclarando que siempre en la fecha saludó a las mujeres, y afirmando que “no es un día igual a los otros, porque me han involucrado en una falsa acusación”.

López dice que la denuncia en su contra (en la que también está involucrado el futbolista xeneize Luis Abramovich) es “una horrenda mentira a la cual la estoy padeciendo junto a mis hijas, madres y hermana, que no se lo deseo a nadie pero yo les aseguro que muy pronto todo va a salir a la luz esta terrible cama, trampa política y gremial que me han hecho”, expresó.

Entre otros puntos, el legislador remarcó tener que “soportar de un montón de personas que se creen grandes políticos/as se llenen la boca hablando de mi persona y metiendo en el medio gente que nada tiene que ver con esto y ahí es donde uno se da cuenta de que poco les importa que se sepa la verdad, solo usan un caso para hacer política barata y hacerse ver, ya que no son conocidos por nadie y hablan, opinan de algo tan grave, tan delicado que escucharon y con eso hacen politiquería barata, nadie puede estar de acuerdo con un abusador sexual, violador o cualquier otro índole, pero hay casos y casos. Primero hay que ver si es real o no lo que se está denunciando, hay que ver y verificar los hechos porque hay culpables como hay personas que se las quieren culpar de hechos que no están ni cerca de la realidad, que solo buscan destruir por el solo hecho de que nunca pudieron ganarme en una elección, que es lo que hoy me está pasando a mí”, dijo López en Facebook.

Además, dijo que espera que “cuando se sepa la verdad (…) toda esa gente que hoy pide que largue todo, renuncie, me vaya y hablan de mí, sepan pedir disculpas, porque mandaron a una niña de 19 años a llevar adelante una terrible mentira solo para sacarme de la política, ya que no lo pudieron hacer en la urnas” expresó.

En el texto López expresa su deseo que todo funcionario haga lo mismo que hizo el: Tomar licencia y renunciar a sus fueros, además de expresar que “no le toque vivir algo así a ninguno de mis compañeros legisladores o de cualquier cargo político, todos tenemos familia y no solo uno lo sufre, sino todo el entorno que me rodea, compañeros, amigos, trabajadores que están al lado de uno todos los días y ven todo lo que hacemos por la gente”, escribió López.

El porqué de mantener su banca de legislador

El legislador también dedicó algunos párrafos a aclarar sus motivos para no renunciar a la banca de JSRN: “¿Saben por qué no renuncio a mi banca? Porque hay una cantidad enorme de compañeros que están a mi lado y venimos trabajando hace muchos años, me aseguraron de que no correspondía dejar mi banca que me gane con el trabajo de día a día y menos por un hecho que nunca cometí. Por esa razón y por respeto a esas más de 3.000 fichas de compañeras y compañeros que me conocen y saben de mi inocencia, sigo en pie. Vamos a demostrar que todo esto es una mentira y mala actitud de algún dirigente gremial en complicidad con algún político. Quiero y respeto la banca que me premiaron los rionegrinos y los trabajadores, no voy a dejar de trabajar por la gente, seguiré al lado de los que me necesitan, no podrán sacarme con mentiras, calumnias y falsas denuncias” dijo el legislador provincial.

López finalizó su extenso texto diciendo “perdón por mi exaltación pero la situación da para esto. A todas las compañeras y mujeres, les deseo un feliz día”, escribió.