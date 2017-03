Portezuelo: “es hora de que los representantes de Río Negro, Buenos Aires y Neuquén reflexionen”

Juan Greco, representante pampeano en el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado, hizo público el cambio de opinión de las provincias de Buenos Aires, Neuquén y Río Negro, cuyos representantes en 2004 votaron para que el Coirco maneje la represa Portezuelo del Viento, algo que cambiaron en la última reunión y votaron contra la posición de La Pampa.

Consultado por la situación del antecedente de las actas previas a 2016 que se redactaron en Coirco, Greco recordó que el acta N° 708 del 23/11/2011 es la primera de una serie de actas que reflejaron el tema de las normas de manejo de la presa Portezuelo del Viento, y que fueron desestimadas en 2016.

Ese texto dice textualmente: “…Los representantes de las restantes provincias de la Cuenca (Buenos Aires, La Pampa, Neuquén y Río Negro), rechazan tal potestad y ratifican lo ya acordado por el Comité Ejecutivo del COIRCO a través del acta N° 557 de fecha cinco de noviembre de dos mil cuatro y Anexo constituido por el Acta N°1 de la Comisión Ad-Hoc y por el Consejo de Gobierno, a través del Acta N°56 de fecha siete de agosto del dos mil ocho, de respetar el rol del COIRCO como Autoridad de Aplicación de las Normas de Manejo de Aguas y Ambientales, función que este organismo posee por las atribuciones fijadas en su Estatuto y Reglamento Interno, y por el ejercicio pleno de tal facultad…”.

En otro párrafo los representantes son más contundentes: “De no llegarse a un consenso en las normas de Manejo de Aguas, no se cumplirá con los aspectos fundamentales planteados en el Acta N° 1 de la Comisión Ad-Hoc, ratificada en la reunión del Consejo de Gobierno N° 56, en cuyo caso los Representantes ante el Comité Ejecutivo del COIRCO por las Provincias de La Pampa, Neuquén, Buenos Aires y Río Negro, recomendarán a sus respectivos gobernadores no otorgar el pronunciamiento al Proyecto Portezuelo del Viento”.

Esto último es lo que ya hicieron los gobernadores de esas provincias respecto a la presa, un pronunciamiento positivo sin evaluar siquiera las normas de Manejo y Llenado, dijo Greco.

Verna

Inclusive, luego del último encuentro, el gobernador Carlos Verna dijo que la “política se metió” en el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado y que Nación presionó a Río Negro, Neuquén y Buenos Aires para votar en contra de La Pampa.

“Creo que la provincia de Mendoza vota a favor por su propia conveniencia, pero las otras tres votan por alineamiento política, porque desde Nación indudablemente han dado instrucciones a votar a favor de la provincia de Mendoza…”, sostuvo y agregó que, a cambio, esas tres provincias están recibiendo fondos extras de Casa Rosada.

Río Negro

Greco afirmó que le sorprendió mucho más el cambio en la votación del representante de Río Negro, ya que es el mismo: Daniel A. Petri.

El pedido expresado en el acta nombrada se reiteró en actas N° 710, N° 712, N° 714, N° 716, N° 718, N° 720 y N° 726 durante 2012, y luego se desestimó la continuación de la obra, hasta 2016 en que se retomó la idea de realizarla.

“Indudablemente, a excepción de los representantes de la Provincia de Mendoza, que obviamente tienen avaros intereses sobre los ríos que son interprovinciales, nuestra Provincia mantuvo, mantiene y mantendrá un único criterio respecto de las potestades de COIRCO, sobre la incumbencia en la cuenca del Río Colorado”, sostuvo.

Y agregó: “Increíblemente, Buenos Aires, Río Negro y Neuquén, primariamente han borrado con el codo lo que escribieron y ratificaron en 2011 y 2012, en Actas de Reuniones de Comité Ejecutivo y en forma subsiguiente, poniendo en riesgo sus emprendimientos productivos, y tomas de agua para consumo humano, al bajar de categoría las atribuciones de COIRCO, escribiendo simplemente que es Autoridad de Control sobre el Plan de Manejo de Presa y las Normas de Llenado de la misma”.

Greco expresó: “Nuestra provincia no flamea de acuerdo a la dirección del viento que se imparte desde el Gobierno Nacional, en este tema tan caro a los intereses pampeanos, como claramente lo están haciendo el resto de los integrantes del Comité Ejecutivo de COIRCO”.

Y concluyó: “Es hora de que los representantes de Río Negro, Buenos Aires y Neuquén reflexionen sobre las decisiones que hoy se toman, ya que errores de semejante magnitud, pueden traer a futuro, serias consecuencias a sus comprovincianos ribereños. La Pampa tiene una historia lamentable acerca del proceder de la provincia de Mendoza, sobre los ríos donde ha construido presas, acción que sin duda alguna, ha constituido un verdadero asesinato ambiental a nuestro oeste pampeano”.