Posta de La Adela: médica denunció “acomodos políticos”

María del Carmen Cirigliano, médica generalista de la posta sanitaria de La Adela, se sumó a la ola de cuestionamientos hacia la psicóloga María Eugenia Reig, la directora del establecimiento asistencial acusada de maltrato por los trabajadores de enfermería, y denunció “nombramientos por acomodos políticos”.

Reig fue apartada del cargo hasta tanto se esclarezca la situación y su lugar fue tomado por Rodrigo Ortiz, en medio de una intervención a la posta. Los empleados planean entregarle un petitorio al gobernador Carlos Verna para plantearle los problemas que tienen.

Cirigliano recordó que con Reig tenían una “buena relación” de compañeras durante años, aunque todo cambió cuando la nombraron directora. Aseguró que desde ese entonces comenzó a tratarla de “usted” y hasta modificó los modos. “Incluso se atrevió a cuestionarme certificados de aptitud física para que tal persona pudiera renovar el carné de conducir, algo que tengo que determinar yo”, aseguró la profesional radicada desde 2011 en la localidad del sur provincial.

“Podés tener 80 años y mantener los reflejos. Yo sé a quién le tengo que dar o no un apto físico para una licencia: tengo 37 años de médica”, resaltó a Diario Textual.

Denunció que la psicóloga la “discrimina” a la hora de hacer guardias priorizando incluso a médicos de Río Colorado. La acusó de “alternarle” el horario laboral y convertirla en un “comodín” para “tapar agujeros” en la sala.

El chofer de la ambulancia sería otra de las víctimas de Reig, que lo discriminaría por su condición de obeso.

A todo esto, Cirigliano opinó que “no es lo más recomendable” que la directora de una posta no sea médica porque diariamente se deben resolver cuestiones emparentadas a la medicina. “Desde que estoy acá todos los nombramientos fueron por acomodos políticos relacionados al intendente de turno, por eso no me sorprende nada”, lanzó.

Reveló que hace unos días apartaron a una administrativa “excelente” y la van a reemplazar por una persona que no es idónea en la materia. “Todo hace suponer que el cambio obedece a que el marido de la administrativa es opositor al jefe comunal”, concluyó la médica.

La posta de La Adela cuenta con consultorios externos en odontología, pediatría, ginecología, clínica médica y psicología. Reig asumió la dirección en abril, en reemplazo de Norman Roldán, pero algunas decisiones y la forma de dirigirse hacia los trabajadores motivaron una serie de denuncias en su contra.

El Ministerio de Salud tomó cartas en el asunto y decidió la intervención del centro sanitario.